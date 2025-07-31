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Учора, 20:00

Європа ПРОСТИЛА Зеленського і Україну? Ось що треба для цього зробити

Категория: Новини / Видео

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Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью антикоррупционных институтов после принятия скандального закона №124214.

Об этом сообщает "Европейская правда".

31 июля Верховная Рада поддержала внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №13533, который должен восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал принятый ранее Верховной Радой проект закона №13533, который должен восстановить независимость НАБУ и САП.

Об этом украинский президент написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона. По его словам, этот документ – "гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства".

"Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован", – добавил он.

Зеленский также пообещал, что члены правительства "незамедлительно проинформируют партнеров Украины об этом законе".

Как известно, 31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

Об этих событиях читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".

 




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