Майже 70 спортсменів склали атестаційний іспит з КУДО в Одесі

На базі Національного університету «Одеська юридична академія» відбувся атестаційний іспит для спортсменів Федерації КУДО Одеської області та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Захід пройшов під керівництвом президента Федерації КУДО Одеської області Дмитра Самохіна.

Урочисте відкриття іспиту відвідали президент Всесвітньої бійцівської ліги AWFL та Одеської обласної федерації К-1 Валентин Федоров, а також представник Федерації КУДО Олег Грегуль.

Атестація спортсменів із КУДО проводиться двічі на рік, а також після літніх спортивних таборів і навчально-тренувальних зборів. Водночас атестація на майстерські ступені – чорні пояси – проходить один раз на рік.

Програма іспиту передбачала комплексну перевірку рівня підготовки спортсменів. Учасники демонстрували техніку ударів руками та ногами на місці й у русі, виконували вправи в парах, складали заліки з техніки боротьби, брали участь в обумовлених спарингах відповідно до своєї кваліфікації, а також проходили випробування із загальної фізичної підготовки.

Загалом в атестації взяли участь майже 70 спортсменів не лише Федерації КУДО Одеської області, а й представники партнерських організацій – Одеської обласної федерації К-1, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA, Одеської обласної федерації COMBAT самозахисту ICO та Всеукраїнської федерації SOKARATE.

Організатори привітали всіх учасників із успішним проходженням атестації та побажали спортсменам нових досягнень, яскравих перемог і подальшого спортивного зростання. Проведення таких іспитів не лише підтверджує рівень майстерності спортсменів, а й сприяє розвитку бойових мистецтв та популяризації здорового способу життя серед молоді Одещини.