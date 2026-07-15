Deutsche Bank, UniCredit і Commerzbank судяться з Linde через мільярдні збитки від санкцій проти Росії

Deutsche Bank, UniCredit і Commerzbank подали позови проти німецької промислової групи Linde, вимагаючи компенсувати збитки, які виникли через невиконання контрактів у Росії після запровадження західних санкцій. Про це пише Financial Times.

Деталі

У 2021 році консорціум за участю Linde Engineering уклав угоди з «РусХімАльянсом» – спільним підприємством, половина якого належить «Газпрому», – щодо будівництва великого комплексу з переробки етановмісного газу та виробництва зрідженого природного газу в порту Усть-Луга на Балтійському морі.

Російська компанія перерахувала Linde понад €1 млрд авансу, а західні банки, зокрема Deutsche Bank і UniCredit, надали гарантії виконання зобов’язань та повернення авансових платежів.

Проєкт мав стати найбільшим газопереробним заводом у Росії та одним із найбільших у світі. Його потужність мала становити 45 млрд кубометрів переробки природного газу на рік, 13 млн тонн виробництва СПГ, 3,6 млн тонн етану та до 1,8 млн тонн скрапленого нафтового газу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Linde повідомила «Газпрому», що не продовжуватиме роботи над проєктом. Компанія є одним із провідних світових виробників обладнання для розділення та зрідження газу.

Через вихід Linde із проєкту Росії довелося перенести строки будівництва щонайменше на два роки. У відповідь російська сторона через суди вимагала від компаній групи Linde близько 114 млрд рублів – понад $1,2 млрд.

Банки, які надали гарантії, також відмовилися здійснювати виплати, посилаючись на ризик порушення санкцій ЄС. Після цього російські суди наклали арешти на активи Deutsche Bank, UniCredit та інших банків у Росії приблизно на €1 млрд.

Тепер фінансові установи намагаються стягнути ці втрати з Linde. Deutsche Bank, UniCredit і Commerzbank заявляють, що компанія за умовами контрактів повинна компенсувати збитки, пов’язані з виконанням гарантій.

Перший розгляд справи відбудеться у суді Франкфурта, де Deutsche Bank вимагає від Linde близько €260 млн компенсації.

За оцінкою Financial Times, рішення німецьких судів стане важливим прецедентом у питанні, хто має нести фінансові наслідки західних санкцій: банки, які видали гарантії за контрактами, чи компанії, які були змушені залишити російський ринок.

Контекст

Європейський Союз почав вводити санкції проти Росії у березні 2014 року після незаконної анексії Криму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ЄС суттєво розширив і посилив обмежувальні заходи.

Наразі блок ухвалив 20 пакетів економічних та персональних санкцій проти Росії, а також запровадив низку додаткових обмежень. 20-й пакет став наймасштабнішим санкційним рішенням ЄС за останні два роки.

Європейська комісія вже готує 21-й пакет санкцій. Очікується, що він може включати нові обмеження проти російських банків, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також заборону на в’їзд до ЄС для російських військових.

Окремим напрямом залишиться посилення тиску на російський «тіньовий флот». До санкційного списку ЄС, у якому вже перебуває 632 судна, планують внести ще близько 30 кораблів. Їхні назви поки не розкривають.