Deutsche Bank, UniCredit і Commerzbank судяться з Linde через мільярдні збитки від санкцій проти Росії

Deutsche Bank, UniCredit і Commerzbank подали позови проти німецької промислової групи Linde, вимагаючи компенсувати збитки, які виникли через невиконання контрактів у Росії після запровадження західних санкцій. Про це пише Financial Times.
Деталі
- У 2021 році консорціум за участю Linde Engineering уклав угоди з «РусХімАльянсом» – спільним підприємством, половина якого належить «Газпрому», – щодо будівництва великого комплексу з переробки етановмісного газу та виробництва зрідженого природного газу в порту Усть-Луга на Балтійському морі.
- Російська компанія перерахувала Linde понад €1 млрд авансу, а західні банки, зокрема Deutsche Bank і UniCredit, надали гарантії виконання зобов’язань та повернення авансових платежів.
- Проєкт мав стати найбільшим газопереробним заводом у Росії та одним із найбільших у світі. Його потужність мала становити 45 млрд кубометрів переробки природного газу на рік, 13 млн тонн виробництва СПГ, 3,6 млн тонн етану та до 1,8 млн тонн скрапленого нафтового газу.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Linde повідомила «Газпрому», що не продовжуватиме роботи над проєктом. Компанія є одним із провідних світових виробників обладнання для розділення та зрідження газу.
- Через вихід Linde із проєкту Росії довелося перенести строки будівництва щонайменше на два роки. У відповідь російська сторона через суди вимагала від компаній групи Linde близько 114 млрд рублів – понад $1,2 млрд.
- Банки, які надали гарантії, також відмовилися здійснювати виплати, посилаючись на ризик порушення санкцій ЄС. Після цього російські суди наклали арешти на активи Deutsche Bank, UniCredit та інших банків у Росії приблизно на €1 млрд.
- Тепер фінансові установи намагаються стягнути ці втрати з Linde. Deutsche Bank, UniCredit і Commerzbank заявляють, що компанія за умовами контрактів повинна компенсувати збитки, пов’язані з виконанням гарантій.
- Перший розгляд справи відбудеться у суді Франкфурта, де Deutsche Bank вимагає від Linde близько €260 млн компенсації.
- За оцінкою Financial Times, рішення німецьких судів стане важливим прецедентом у питанні, хто має нести фінансові наслідки західних санкцій: банки, які видали гарантії за контрактами, чи компанії, які були змушені залишити російський ринок.
Контекст
Європейський Союз почав вводити санкції проти Росії у березні 2014 року після незаконної анексії Криму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ЄС суттєво розширив і посилив обмежувальні заходи.
Наразі блок ухвалив 20 пакетів економічних та персональних санкцій проти Росії, а також запровадив низку додаткових обмежень. 20-й пакет став наймасштабнішим санкційним рішенням ЄС за останні два роки.
Європейська комісія вже готує 21-й пакет санкцій. Очікується, що він може включати нові обмеження проти російських банків, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також заборону на в’їзд до ЄС для російських військових.
Окремим напрямом залишиться посилення тиску на російський «тіньовий флот». До санкційного списку ЄС, у якому вже перебуває 632 судна, планують внести ще близько 30 кораблів. Їхні назви поки не розкривають.