Усиление российских атак на суда заставило часть судовладельцев воздержаться от захода в порты Украины: они пересматривают фрахтовые соглашения или отменяют бронирования.

Об этом пишет издание Latifundist.com.

"Судовладельцы всё чаще отказываются заходить в украинские порты после усиления российских атак на суда в Чёрном море и портовую инфраструктуру Одесской области", — поделились наблюдениями в компании ASAP Agri.

По словам брокеров, уже заключенные фрахтовые соглашения пересматриваются, а часть бронирований отменяется.

Страховые компании временно приостановили оформление новых полисов военного страхования для судов и грузов, следующих в украинские порты. В настоящее время страховщики пересматривают уровень страховых премий с учётом роста рисков, говорится в публикации.

На фоне ухудшения ситуации с безопасностью резко сократилась и активность на украинском рынке CPT-порт, пишет Latifundist.com.

В компании Atria Brokers отметили, что большинство трейдеров приостановили новые закупки зерна и пересматривают свои риски. Часть из них снизила закупочные цены на зерно нового урожая.

В компании Barva Invest отмечают, что большинство крупных трейдеров приостановили закупки зерна на терминалах в морских портах, отдельные терминалы временно прекратили работу.

Параллельно участники рынка отмечают рост спроса на альтернативные экспортные маршруты.

В компании Atria отмечают, что предложения по румынской фуражной пшенице для августовских поставок уже выросли до около 247 долларов за тонну, тогда как неделей ранее они составляли 228–229 долларов FOB Констанца. Часть румынских продавцов временно вышла с рынка, ожидая дальнейшего развития событий.

В случае дальнейших перебоев с экспортом зерна из Украины и России румынское и болгарское зерно станет основной альтернативой для покупателей в Черноморском регионе, говорится в публикации.

Отметим, что в начале года сообщалось, что на фоне усиления атак на портовую инфраструктуру и все более частых повреждений коммерческих судов многие судовладельцы стали приостанавливать заходы в украинские глубоководные порты.

Впоследствии в Администрации морских портов Украины сообщили, что это преувеличение, сославшись на собственную статистику: дефицита торгового флота не наблюдалось.

Напомним:

В Ассоциации аграриев Украины сообщили, что страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты из-за усиления российских атак.

Масштабный пожар, который 14 июля возник в результате российского удара по масличному терминалу "Кернел" в Одесской области, повредила половину емкостей и 25 тысяч тонн продукции.

Россияне напали два торговых судна под флагами Танзании и Либерии, капитан одного из судов погиб.