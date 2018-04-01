Таиландский бокс в Одессе: достижения и перспективы

Таиландский бокс, или как его ещё называют муай-тай, произошёл от древнего тайского боевого искусства муай боран, которое существовало ещё более 2 тысяч лет назад. Сам термин «муай» в переводе означает «поединок свободных» или «свободный бой». У себя на родине этот вид спорта стал популярным ещё XVI веке, однако широкую популярность за пределами Таиланда приобрёл только во второй половине XX века, когда получили своё распространения международные спортивные соревнования и тайские бойцы одержали ряд впечатляющих побед над спортсменами из других единоборств. В современном варианте муай-тай предполагает нанесение ударов кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями из-за чего этот вид спорта часто называют «боем восьми конечностей». На сегодняшний день популярность таиландского бокса продолжает расти, во многом это связано с развитием смешанных единоборств, интенсивно применяющих технику муай-тай для боя в стойке.

В нашей стране также наблюдается наметившаяся мировая тенденция возрастания популярности таиландского бокса как вида единоборств. И тут просто нельзя не отметить внушительные успехи наших тайбоксеров. В прошлом году украинские спортсмены завоевали на чемпионате Европы по таиландскому боксу сразу девять медалей высшей пробы – три золотых, три серебряных и три бронзы. Среди победителей чемпионата - тайбоксёр из Одессы, студент 4 курса факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Олег Гута. Победитель украинской Универсиады и Кубка Украины по таиландскому боксу, Олег Гута на последнем чемпионате Украины завоевал серебро, лишь по очкам уступив сопернику в финале. Сама же сборная Одесской области выиграла на турнире первое общекомандное место, опередив киевских спортсменов и отправилась в Таиланд на тренировочные сборы по подготовке к чемпионату мира. Олег Гута, который в этом году будет представлять Одессу и нашу страну на чемпионате мира по таиландскому боксу в Мексике, отметил всестороннюю поддержку родного вуза при подготовке к важнейшему старту сезона:

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов знает обо всех достижениях наших спортсменов и всячески их поддерживает, и преподаватели всегда идут нам навстречу. Вот сейчас у нас начинаются подготовительные сборы в Таиланде, мы будем находиться там две недели, программа подготовки очень насыщенная – ежедневно по три тренировки, и это неудивительно, ведь на кону чемпионат мира.

Олег Гута занимается таиландским боксом с 8 лет и за 12 лет своей спортивной карьеры завоевал множество высоких наград и стал мастером спорта Украины международного класса по таиландскому боксу. В 17 лет Олегу удалось выиграть чемпионат Европы среди взрослых, и это при том, что в нём участвовали преимущественно спортсмены старше 18 лет. Тогда портрет спортсмена был представлен в серии рекламных бордов «Гордость Одессы», популяризирующих развитие спорта. А в прошлом году Олег завоевал золотую медаль на чемпионате Украины по таиландскому боксу, которая и послужила ему путёвкой на чемпионат мира.

Сейчас Олег находится на тренировочных сборах на родине муай-тай в Таиланде. Он отрабатывает по три усиленных тренировки в день и искренне верит, что его старания принесут успех и сбудется его заветная мечта - одержать победу на чемпионате мира по таиландскому боксу. Олег видит большие перспективы развития таиландского бокса как вида спорта в Украине.

В моих планах - одержать победу на чемпионате мира и принести нашему университету и нашей стране золотую медаль. И я уверен, что если упорно идти к своей цели, то это вполне достижимо. Украинская сборная по таиландскому боксу является одной из самых сильных в мире, и 9 медалей на чемпионате Европы - лучшее тому подтверждение. Выходя на ринг с украинцами, соперники из других стран стремительно начинают проигрывать свои позиции – настолько сильная подготовка у наших тайбоксёров. И я в свою очередь буду стараться внести свой максимально возможный вклад в развитие этого вида спорта в Одессе и в Украине.

— заверил Олег Гута.