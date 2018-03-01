Одесский студент представит Украину на Чемпионате мира по таиландскому боксу

Студенческий спорт, столь популярный во всём мире, начинает приобретать всё большее распространение в Украине. Даже в условиях недостаточной поддержки со стороны государства украинские студенты активно принимают участие в областных и всеукраинских межвузовских состязаниях и показывают высокий спортивный класс. Буквально на днях в Харькове состоялся чемпионат Украины по таиландскому боксу среди студентов, по результатам которого золотую медаль завевал одессит, студент Одесской Юракадемии Олег Гута. В финальной схватке с харьковчанином он одержал уверенную победу, досрочно закончив бой во втором раунде.

Эти соревнования были очень важны для меня и как отборочные, и как тренировочные. Шла очень интенсивная целенаправленная подготовка, ведь уже меньше чем через месяц я буду принимать участие в Чемпионате Украины по таиландскому боксу, который пройдёт в Одессе, и для меня это двойная задача и двойная ответственность – достойно выступить на ринге в своём родном городе и получить путёвку на чемпионат мира.

— рассказал Олег Гута.

Сейчас Олегу 20 лет, и он выступает в весовой категории 71 килограмм. Несмотря на достаточно молодой возраст, за плечами у одесского спортсмена внушительный список спортивных наград и побед на престижных соревнованиях. Свои первые шаги на пути к большому спорту Олег Гута сделал ещё в 8-ми летнем возрасте, когда дядя привёл его на занятия в спортивный клуб «Капитан». Уже через полгода он принял участие в соревнованиях – чемпионате Одесской области по таиландскому боксу, на котором он занял второе место. Тренер Наталья Коган сразу же разглядела в нём будущего чемпиона. А через несколько лет на международном чемпионате Балканские игры в Турции Олег получил свою первую золотую медаль. В последующие годы было ещё много побед на различных всеукраинских и международных состязаниях, а в 17 лет юный спортсмен произвёл настоящий фурор, выиграв чемпионат Европы среди взрослых при том, что в нём участвовали преимущественно спортсмены старше 18 лет. В конце прошлого года Олег Гута завоевал победу в соревнованиях на Кубке Украины по таиландскому боксу, который прошёл в Виннице. Олег провел два победных боя и завоевал первое место среди взрослых.

Поступив на первый курс факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия», Олег Гута продолжил активно заниматься спортом и принимать участие в международных соревнованиях. Как признаётся сам Олег, поддержка родного университета во многом помогла ему достичь новых высот на спортивном поприще:

Любые достижения становятся возможными не только благодаря собственным усилиям, но и благодаря поддержке друзей, родных, коллектива. В спорте особенно очень важна поддержка, когда тебе помогают и искренне верят в твои силы. Очень важна для меня и поддержка со стороны моего родного вуза – из-за усиленных тренировок и частых поездок на соревнования я вынужден пропускать занятия, и преподаватели всегда идут мне навстречу и помогают наверстать упущенный учебный материал. Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов всегда поддерживает студентов, которые профессионально занимаются спортом и создаёт для них благоприятные условия, за что ему огромное спасибо. У нас очень хорошая спортивная база – стадионы, тренажёрные залы, а также борцовский зал, благодаря чему у нас есть возможность достойно подготовиться к соревнованиям.

На сегодняшний день Олег Гута является мастером спорта международного класса по таиландскому боксу, он двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по таиландскому боксу. Сейчас спортсмен учится на 4 курсе Одесской Юракадемии и активно готовится к чемпионату мира по таиландскому боксу среди студентов, который пройдёт уже этим летом на острове Пхукет (Таиланд).

Для меня очень большая честь представлять мой родной университет на таком серьёзном международном студенческом состязании. До лета ещё есть достаточно времени на подготовку, и я приложу максимум усилий для того, чтобы достойно выступить на Чемпионате мира по таиландскому боксу среди студентов на родине этого вида спорта.

— выразил надежду Олег Гута.

В нашем городе в развитии студенческого и молодёжного спорта большую роль играет Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет. При вузах создана мощная спортивная база, включающая в себя спортивный комплекс «Университет» с теннисным кортом, летними и зимними спортивными площадками, тренажёрными залами, мультифункциональный спортивный стадион европейского уровня с трибунами на 5 тысяч посадочных мест, крытый стадион, игровые залы, а также Центр спортивных единоборств, являющийся важной тренировочной базой для многих одесских спортсменов.

Одесская Юракадемия на протяжении многих лет активно сотрудничает с Всеукраинской национальной федерацией таиландского бокса. Ежегодно вуз принимает в своих стенах чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, который является отборочным этапом на чемпионат мира. А в прошлом году на спортивной базе университета прошла первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу, проводимая Министерством молодёжи и спорта Украины, в которой приняли участие студенты со всех уголков Украины.