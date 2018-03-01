Одесский студент представит Украину на Чемпионате мира по таиландскому боксу

Студенческий спорт, столь популярный во всём мире, начинает приобретать всё большее распространение в Украине. Даже в условиях недостаточной поддержки со стороны государства украинские студенты активно принимают участие в областных и всеукраинских межвузовских состязаниях и показывают высокий спортивный класс. Буквально на днях в Харькове состоялся чемпионат Украины по таиландскому боксу среди студентов, по результатам которого золотую медаль завевал одессит, студент Одесской Юракадемии Олег Гута. В финальной схватке с харьковчанином он одержал уверенную победу, досрочно закончив бой во втором раунде.
Сейчас Олегу 20 лет, и он выступает в весовой категории 71 килограмм. Несмотря на достаточно молодой возраст, за плечами у одесского спортсмена внушительный список спортивных наград и побед на престижных соревнованиях. Свои первые шаги на пути к большому спорту Олег Гута сделал ещё в 8-ми летнем возрасте, когда дядя привёл его на занятия в спортивный клуб «Капитан». Уже через полгода он принял участие в соревнованиях – чемпионате Одесской области по таиландскому боксу, на котором он занял второе место. Тренер Наталья Коган сразу же разглядела в нём будущего чемпиона. А через несколько лет на международном чемпионате Балканские игры в Турции Олег получил свою первую золотую медаль. В последующие годы было ещё много побед на различных всеукраинских и международных состязаниях, а в 17 лет юный спортсмен произвёл настоящий фурор, выиграв чемпионат Европы среди взрослых при том, что в нём участвовали преимущественно спортсмены старше 18 лет. В конце прошлого года Олег Гута завоевал победу в соревнованиях на Кубке Украины по таиландскому боксу, который прошёл в Виннице. Олег провел два победных боя и завоевал первое место среди взрослых.
Поступив на первый курс факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия», Олег Гута продолжил активно заниматься спортом и принимать участие в международных соревнованиях. Как признаётся сам Олег, поддержка родного университета во многом помогла ему достичь новых высот на спортивном поприще:
На сегодняшний день Олег Гута является мастером спорта международного класса по таиландскому боксу, он двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по таиландскому боксу. Сейчас спортсмен учится на 4 курсе Одесской Юракадемии и активно готовится к чемпионату мира по таиландскому боксу среди студентов, который пройдёт уже этим летом на острове Пхукет (Таиланд).
В нашем городе в развитии студенческого и молодёжного спорта большую роль играет Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет. При вузах создана мощная спортивная база, включающая в себя спортивный комплекс «Университет» с теннисным кортом, летними и зимними спортивными площадками, тренажёрными залами, мультифункциональный спортивный стадион европейского уровня с трибунами на 5 тысяч посадочных мест, крытый стадион, игровые залы, а также Центр спортивных единоборств, являющийся важной тренировочной базой для многих одесских спортсменов.
Одесская Юракадемия на протяжении многих лет активно сотрудничает с Всеукраинской национальной федерацией таиландского бокса. Ежегодно вуз принимает в своих стенах чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, который является отборочным этапом на чемпионат мира. А в прошлом году на спортивной базе университета прошла первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу, проводимая Министерством молодёжи и спорта Украины, в которой приняли участие студенты со всех уголков Украины.