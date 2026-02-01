19-го января, в день праздника Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы в сослужении духовенства собора.

В праздник Крещения Господня архиепископ Арцизский Виктор совершил раннюю Божественную литургию и Великое освящение воды в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

19-го января состоялось Великое освящение воды на пляжах Одессы «Ланжерон», «Чайка» на 10-й станции и «Золотой берег» на 16-й станции Большого Фонтана.

Епископ Тарутинский Алипий совершил на Тарутинском пруду чин Великого освящения воды в сослужении местного духовенства и при молитвенном участии многочисленных верующих. Позже епископ Алипий освятил воду в окрестностях села Зеленая Долина Буджакской громады.

20-го января в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре состоялось торжественное открытие международной выставки «Рождественская звезда» — экспозиции творческих работ финалистов международного конкурса детского рисунка.

Мы в настоящее время можем слышать, когда люди восхищаются, что, благодаря науке, летают спутники в космос и удивляются тому, как премудро сотворен мир.

У преподобного Силуана Афонского есть такое замечание: «Что удивительного в том, что мы познаем и изучаем то, что сотворил Бог, удивительно другое, что Бог- Творец мира и земли - дал христианам возможность общаться с Собой, предлагает Себя в Таинстве Тела и Крови Своих. Творец неба и земли предлагает человеку Себя, и соединяются небо и земля, как во время Крещения расторглись Небеса и Творец явился на Иордане. Вот этому человечество должно удивляться, благоговеть перед величием, любовью, милосердием к роду человеческому, что, несмотря на наши грехи, Господь так возлюбил мир, что Себя являет, открывает небо».

И поэтому, братья и сестры, то величие, которое Бог всем нам являет, оно и несет ответственность. Мы с вами ответственны. В чем? Или мы благодарим Бога, через покаяние принимаем и усвояем или молим Бога усвоить то, что на Бог дает. Или через нераскаянную жизнь пренебрегаем тем милосердием, которое нам дарует Бог.

Дай Боже, чтобы в светлый праздничный день мы не только осознали, что нам дает Бог, а и делали все возможное, чтобы дарованное усвоить - через исполнение Божиих заповедей, которые изложены в Евангелии. Помоги нам в этом, Господи.