Хозяйственный суд Черновицкой области обязал одну религиозную организацию передать другой кафедральный собор в честь Восхождения Святого Духа г. Черновцы.

Об этом свидетельствует решение суда от 21 января.

Религиозная организация "Религиозная община приход кафедрального собора в честь Восхождения Святого Духа Черновицко - Буковинской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) города Черновцы" (РО1) требовала, чтобы суд передал ей кафедральный собор, гостиницу, котельную и две уборные, которые находятся в г. Черновцы, ул. Главная, 85.

По мнению истца, этими зданиями безосновательно пользуется религиозная организация "Управление Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви" (РО2), ее священнослужители и прихожане.

Суд занял сторону РО "Религиозная община приход кафедрального собора в честь Сошествия Святого Духа Черновицко - Буковинской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) города Черновцы", в частности, отметив, что РО1 зарегистрировала за собой право собственности на пять зданий в 2024, и соответственно является владельцем недвижимого имущества.

Кроме того, суд отклонил доводы РО2 о том, что РО1 осуществила фактическую государственную регистрацию нового юридического лица с присвоением того же самого кода ЕГРПОУ 25077802, как такие, которые не соответствуют действительности и опровергаются материалами дела.

Как установил судья Николай Гурин, факт непрерывности правосубъектности РО1 и сохранения кода ЕГРПОУ 25077802 подтверждается как официальными данными, так и внутренними учредительными документами общины, что полностью опровергает безосновательные утверждения РО2.

Поэтому обязал "Управление Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви" передать РО1 собор, гостиницу, котельную и две уборные, освободить их и подписать соответствующий акт приема-передачи.

