 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

ПАРЄ прирівняла молитву про нарозуміння гомосексуалістів і транссексуалів, до насильства та тортур

Категория: Новини / Історія та суспільство / Перша шпальта

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Парламентская ассамблея Совета Европы призвала к полному запрету «конверсионной терапии».

Интересная проблема и хороший вопрос в конце заметки. В Европе планируют препятствование смене пола (вплоть до молитвы или уговоров) приравнять к преступлению. Ждем реакции Католической церкви.

«К таким практикам, направленным на усиление гетеросексуального влечения или приведение гендерной идентичности человека в соответствие с полом, присвоенным ему при рождении, относятся психологическое или поведенческое консультирование, духовные и религиозные ритуалы, методы отвращения, а также словесные оскорбления, принуждение, изоляция, принудительное применение лекарств, электрошок, физическое и сексуальное насилие», – говорится в принятом документе.

По сути, ПАСЕ приравняла молитву за гомосексуалистов и транссексуалов, испытывающих гендерную дисфорию, к насилию и пыткам.

В резолюции также содержится призыв к 46 странам-членам организации усилить пропаганду ЛГБТ-идеологии среди детей, а также ввести в свое законодательство уголовное преследование практик «конверсионной терапии» в «сферах здравоохранения, образования, религии и коммерции с целью устранения возможных правовых лазеек».

Если решение ПАСЕ когда-нибудь будет реализовано на практике, то родителям, врачам, священникам под страхом уголовного наказания будет запрещено отговаривать молодых людей от прохождения гормональной терапии или операции по смене пола.




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 