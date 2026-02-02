Парламентская ассамблея Совета Европы призвала к полному запрету «конверсионной терапии».

Интересная проблема и хороший вопрос в конце заметки. В Европе планируют препятствование смене пола (вплоть до молитвы или уговоров) приравнять к преступлению. Ждем реакции Католической церкви.

«К таким практикам, направленным на усиление гетеросексуального влечения или приведение гендерной идентичности человека в соответствие с полом, присвоенным ему при рождении, относятся психологическое или поведенческое консультирование, духовные и религиозные ритуалы, методы отвращения, а также словесные оскорбления, принуждение, изоляция, принудительное применение лекарств, электрошок, физическое и сексуальное насилие», – говорится в принятом документе.

По сути, ПАСЕ приравняла молитву за гомосексуалистов и транссексуалов, испытывающих гендерную дисфорию, к насилию и пыткам.

В резолюции также содержится призыв к 46 странам-членам организации усилить пропаганду ЛГБТ-идеологии среди детей, а также ввести в свое законодательство уголовное преследование практик «конверсионной терапии» в «сферах здравоохранения, образования, религии и коммерции с целью устранения возможных правовых лазеек».

Если решение ПАСЕ когда-нибудь будет реализовано на практике, то родителям, врачам, священникам под страхом уголовного наказания будет запрещено отговаривать молодых людей от прохождения гормональной терапии или операции по смене пола.