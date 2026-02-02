Слабый сигнал, полученный с помощью старых телескопов, вызвал переполох в астрономии: планета размером едва ли больше Земли, с почти таким же орбитальным периодом и звездой, поразительно похожей на наше Солнце. До сих пор неясно, возможна ли там жизнь.

Примерно в 146 световых годах от Земли находится планета, которая больше похожа на нашу, чем любое другое известное на сегодняшний день небесное тело. Она называется HD 137010 b и была представлена в недавнем исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal Letters. Планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и, по оценкам, всего на шесть процентов больше Земли.

Особенно примечательно то, что планеты похожа на земную - полный оборот занимает около 355 дней, что всего на десять дней меньше земного года. Ее центральная звезда также очень похожа на наше Солнце, но она примерно на 1000 градусов холоднее и светит значительно меньше.

Такое низкое излучение имеет свои последствия. Планета получает менее трети энергии, которую Земля получает от Солнца. Расчетная температура поверхности, соответственно, весьма низкая: от -68 до -70 градусов Цельсия - значения, которые больше напоминают Марс.

Ледяной мир на краю обитаемой зоны

Таким образом, HD 137010 b находится на внешнем краю так называемой обитаемой зоны - области вокруг звезды, в которой в принципе возможна жидкая вода. На ее нынешней орбите поверхность, вероятно, полностью покрыта льдом, однако не исключены и более благоприятные для жизни условия.

Об этом свидетельствуют климатические модели: Если бы планета имела плотную атмосферу с высоким содержанием углекислого газа, сильный парниковый эффект мог бы значительно нагреть поверхность. В таких условиях была бы возможна даже жидкая вода - по крайней мере, на время.

Открыта исследователями-любителями

Первые сведения о HD 137010 b поступили не из крупной обсерватории, а из проекта "Охотники за планетами".

Добровольцы ищут в данных космических телескопов упущенные планетарные сигналы. За основу были взяты архивные данные космического телескопа "Кеплер" (миссия K2), который в период с 2009 по 2018 год наблюдал за яркостью более 500 000 звезд.

В случае с HD 137010 "Кеплер" зарегистрировал только один транзит в 2017 году: ее звезда стала минимально тусклой примерно на десять часов. Обычно для того, чтобы обнаружить планету, необходимо несколько таких транзитов, однако исследователи смогли сделать выводы о размере и орбитальном периоде по длительности и глубине этого единственного сигнала.

Международная команда под руководством Александра Веннера, работавшего тогда в Университете Южного Квинсленда (ныне - в Институте астрономии Макса Планка в Гейдельберге), пришла к выводу, что это может быть планета. Однако пока HD 137010 b официально признана лишь кандидатом в планеты.

Большая надежда среди тысяч экзопланет

В настоящее время известно более 6 000 экзопланет. Большинство из них - газовые гиганты или чрезвычайно горячие миры, вращающиеся вокруг своих звезд на близком расстоянии. Землеподобные планеты у солнцеподобных звезд встречаются редко - и обычно они находятся так далеко, что их едва ли можно изучить в деталях.

Так что же делает HD 137010 b такой особенной? Планета-кандидат находится исключительно близко в космическом масштабе, и поэтому ее гораздо легче изучать, чем многие другие землеподобные миры.

Благодаря сравнительно небольшому расстоянию и яркой звезде она станет идеальным кандидатом для будущего анализа атмосферы. На ней могут быть обнаружены такие газы, как кислород или метан, которые считаются возможными признаками биологических процессов.

Однако прежде чем это станет возможным, необходимо наблюдать дальнейшие транзиты - задача не из легких, поскольку при орбитальном периоде почти в год такие события происходят нечасто.

И даже если окажется, что планета пригодна для жизни, она останется недосягаемой для посещения.

"В масштабах нашей галактики она очень близка", - сказала в интервью Guardian астрофизик Сара Уэбб из Университета Суинберна. - Но даже с сегодняшними технологиями нам потребуются десятки тысяч, а то и сотни тысяч лет, чтобы добраться туда".

Наш далекий близнец удивительно близок к Земле, и в то же время недостижимо далек.

