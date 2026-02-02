 
Кабмин ввёл украинцам автоматический перерасчёт коммуналки при отсутствии света и тепла

Кабминет министров Украины ввёл автоматический перерасчёт стоимости коммунальных услуг при фактическом их отсутствии. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко на своей странице в Фейсбуке.

По её словам, правительство утвердило автоматический перерасчёт платежей за коммунальные услуги, которые не предоставлялись или были предоставлены некачественно из-за обстрелов или по другим причинам. Это касается отопления, водоснабжения и вывоза мусора.

Перерасчет обязаны производить сами поставщики, без заявлений от потребителей, отметила премьер.


