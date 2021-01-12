Как продвигается капремонт Новощепного ряда

Последний раз мы заглядывали в Новощепной ряд месяц назад. Пройдясь по улице увидели, что сейчас Новощепной ряд активно обрастает плиткой.

Большую часть тротуаров, начиная от Преображенской, уже покрыли плиткой. Вдоль улицы установили новые опоры уличного освещения, а асфальтировать новую проезжую часть, видимо, будут в последнюю очередь.

Отметим, что реконструкция Новощепного ряда — это лишь часть большого «околопривозного» ремонта. В нынешнем году, например, дорожники из мэрии намерены потратить 50 миллионов гривен на ремонт одного единственного квартала Преображенской — от Новощепного до Пантелеймоновской. Есть в мэрии планы отремонтировать и Пантелеймоновскую. Причем аж от Мечникова до Пушкинской.

Напомним, что реконструкция Новощепного ряда стартовала в мае 2020 года. В конце июля из-за прокладки нового трубопровода посреди Новощепного значительная часть Одессы без предупреждения осталась без воды. Капремонт улицы выполняет ООО «Ростдорстрой», совладельцем которого является депутат от мэрской партии «Доверяй делам» Юрий Шумахер. За свои услуги компания получит от города без малого 158 миллионов гривен.