В среду, 10 июля, в Дортмунде в рамках 1/2 финала Евро-2024 сыграют между собой национальные команды Нидерландов и Англии.
Нидерланды - Англия: прогноз букмекеров
Евро-2024: результаты всех матчей и сетка плей-офф
Англия на Евро-2024 в группе обыграла Сербию (1:0) и сыграла вничью с командами Дании (1:1) и Словении (0:0).
В плей-офф турнира команда Саутгейта с трудом обыграла Словакию (2:1) и в серии пенальти прошла Швейцарию.
Нидерланды в своем квартете турнира обыграли Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0) и проиграли Австрии (2:3).
В 1/8 финала нидерландцы разгромили Румынию (3:0), а в четвертьфинале в волевом стиле переиграли Турцию (2:1).
Последний раз на Евро Нидерланды и Англия пересекались еще в 1996 году. Тогда их встреча в группе закончилась с разгромным счетом в пользу англичан - 4:1.
Победитель матча Нидерланды – Англия в финале Евро-2024 сразится с сильнейшим в поединке Испания – Франция, который состоится 9 июля.
Нидерланды - Англия
Начало матча – в 22:00
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