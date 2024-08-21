Промоутерська компанія «Ataman Boxing Promotion»проводить свій третій професійний турнір

21 серпня в готелі Чорне Море пройшла прес-конференція, яка була присвячена третьому професійному турніру з боксу на честь ЗСУ, який організований промоутерською компанією Ataman Boxing Promotion.

Почесними гостями були Чемпіон світу за Версією WBC Віктор Постол, Раміль Гаджиєв чемпіон світу юнацьких Олімпійських ігор у Пекіні та чемпіоном світу з молоді за версією WBC та поясом WBC International, Юрій Нужненко чемпіон світа за версією WBA, Сергій Федченко чемпіон Европи за версією IBF та WBO, Валентин Головко володар поясу WBA Continental, Владислав Гела чемпіон України за версією WBC. Після прес-конференції пройшла автограф-сесія та зважування спортсменів. Сергій Бриль телеведучій та рінгононсер задав питання спортсменам та почесним чемпіонам світу по цьому професійному турнірі. У залі зібралися біля 100 шанувальників боксу🥊🇺🇦