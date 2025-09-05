Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал создание эшелонированной системы противодействия Shahed. Фокус разбирался, как она будет работать и хватит ли ресурсов, чтобы закрыть небо.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал создание эшелонированной системы противодействия российским ударным БПЛА типа Shahed/"Герань". По его словам, приоритетом является резкое наращивание экипажей перехватчиков, подготовка большего количества операторов и усиление средств обнаружения и поражения дронов. Принято решение продолжить отбор и комплектование команд, формировать новые штатные подразделения и устранять имеющиеся недостатки в работе направления перехватчиков.

Что такое эшелонированная система ПВО

Эшелонированная ПВО — это несколько уровней (эшелонов), которые перекрывают небо на разных дистанциях и высотах. Если цель не уничтожена на внешнем периметре, ее перехватывает следующий уровень — вплоть до "последнего рубежа" над городом/объектом. Такой подход минимизирует прорывы и повышает устойчивость обороны.

Эшелонированная система противодействия "Шахедам" включает:

Обнаружение и управление: сеть радаров и оптико-электронных наблюдательных постов, интегрированных в единое управление, чтобы быстро передавать цели между элементами ПВО.

сеть радаров и оптико-электронных наблюдательных постов, интегрированных в единое управление, чтобы быстро передавать цели между элементами ПВО. Дальний периметр: патрулирование и перехват на подлете с помощью БПЛА-перехватчиков и средств РЭБ, сбивающих или дезориентирующих "Шахед" до входа в плотно заселенные районы. Именно развитие перехватывающих дронов и подготовка экипажей — один из приоритетов ВСУ.

патрулирование и перехват на подлете с помощью БПЛА-перехватчиков и средств РЭБ, сбивающих или дезориентирующих "Шахед" до входа в плотно заселенные районы. Именно развитие перехватывающих дронов и подготовка экипажей — один из приоритетов ВСУ. Средняя линия обороны (вокруг регионов/городов): мобильные огневые группы с пикапами, пулеметами, ПЗРК, зенитными установками типа VSHORAD/SHORAD (в том числе "Гепард" где доступно) плюс наземные средства РЭБ. Их задача — "добирать" те цели, что прошли первый эшелон.

мобильные огневые группы с пикапами, пулеметами, ПЗРК, зенитными установками типа VSHORAD/SHORAD (в том числе "Гепард" где доступно) плюс наземные средства РЭБ. Их задача — "добирать" те цели, что прошли первый эшелон. Финальный рубеж ("последнее кольцо"): короткодействующие средства поражения вокруг критических объектов и жилой застройки, сосредоточенные на точечном перехвате одиночных БПЛА, которые прорвались дальше.

Реально ли создать эшелонированную систему ПВО по всей Украине

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", авиационный эксперт Геннадий Хазан рассказывает, что идея проста: универсального оружия против российских ударных БПЛА не существует. Поэтому нужна эшелонированная система — согласованная работа различных средств на разных этапах маршрута дрона: от дальних подступов до "последнего рубежа" над городами и критической инфраструктурой. Он иронично называет ее "В конце концов": мол, наконец-то отходим от иллюзии одного чудо-решения (например, только дронов-перехватчиков) и переходим к системному сочетанию всего, что имеем.

"Речь идет обо всей имеющейся гамме вооружения Сил обороны Украины (прежде всего сил ПВО), которую следует четко систематизировать и применять в зависимости от участка воздушного пространства и конкретной задачи. В перечень входят:

Ствольная артиллерия;

Крупнокалиберные пулеметы;

Пулеметы калибра 7,62 мм;

Антидронные решения (кинетические и некинетические);

Самолеты и вертолеты;

Другие средства, в частности радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ключевая мысль: не подменять систему одним инструментом, а обеспечить их согласованную работу на разных эшелонах — в зависимости от дистанции, высоты, скорости и профиля цели", — объясняет Хазан.

По словам эксперта, все перечисленные средства в Украине уже применяют, однако кое-где это происходит несистемно.

Решение Главнокомандующего ВСУ — собрать все в единую логику и построить полноценную эшелонированную оборону: на каждом этапе входа БПЛА в воздушное пространство Украины должны работать свои профильные средства поражения и РЭБ. Это, по оценке Хазана, правильная тактика. По его осторожной формулировке, Вооруженные силы уже начали ее внедрять.

"По нынешним оценкам, "мертвых зон" нет: те или иные элементы ПВО присутствуют по всей стране. Украина сейчас практически перекрыта: даже в горных районах развернуты системы ПВО, которые время от времени применяют против воздушных объектов, направляющихся в сторону Закарпатья", — говорит эксперт.

В итоге, эшелонированная оборона — это не "супероружие", а организация и синхронизация уже имеющихся возможностей: от пулеметов и артиллерии до РЭБ, авиации и антидрона.

"В конце концов речь идет о системе, которая на каждом кольце обороны повышает шансы стабильно сбивать "Шахеды" по всей Украине", — заключает Хазан.