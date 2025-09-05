Мировые цены на нефть продолжают падать из-за ожиданий, что "черного золота" на рынке станет больше, тогда как спрос может уменьшиться. Как пишет УНИАН, об этом сообщает Reuters.

По информации портала Investing, фьючерсы на нефть марки Brent, по состоянию на 9:36 по киевскому времени, подешевели на 20 центов, до 66,79 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 22 цента, или на 0,20%, до 63,26 доллара за баррель.

На рынке растут ожидания, что ОПЕК+ вытолкнет на рынок больше баррелей, чтобы вернуть себе долю рынка, утраченную в пользу американских производителей сланцевой нефти в последние годы, отмечают аналитики ANZ в записке. По данным Reuters, картель, члены которого добывают около половины нефти в мире, планирует на встрече 7 сентября обсудить повышение добычи "черного золота" в октябре.

К тому же запасы нефти в США, которые являются крупнейшим потребителем "черного золота" в мире, по данным тамошнего Управления энергетической информации, на прошлой неделе выросли на 2,4 млн баррелей, что превысило ожидания аналитиков.

Вместе с тем, риски сокращения предложения нефти на рынке остаются.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть 4 сентября продолжили падение в ожидании дополнительных баррелей от ОПЕК+

Котировки не остановил даже призыв президента США Дональда Трампа к странам Европейского Союза прекратить закупки российской нефти и больше давить на Китай.

Для самой же России с 3 сентября легальная цена на экспорт нефти снизилась до 47,6 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций ЕС. Вместе с тем, Москва имеет все еще достаточно возможностей продавать нефть дороже.