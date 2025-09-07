 
Сьогодні, 16:00

Енергосистема готова до опалювального сезону на 80%

Состояние готовности инфраструктуры по основным секторам к отопительному сезону составляет более 80%. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

“Устойчивое прохождение отопительного сезона 2025/2026. Состояние готовности инфраструктуры по основным секторам — более 80%”, — отметила она.

По ее словам, к отоплению подготовили 115 тыс. домов и почти 22 тыс. объектов соцсферы.

“Также запустили программу для 238 прифронтовых общин с населением 6,6 млн человек. Для семей, которые отапливают самостоятельно будет адресная поддержка — 19 400 грн на дрова и компенсация 100 кВт⋅ч электроэнергии ежемесячно”, — добавила Свириденко.


