7-го июня мы вспоминали одесского святителя Иннокентия (Борисова). По сложившейся в Одесской епархии традиции, торжественное богослужение совершили перед мощами святого, почивающими в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы, куда прибыл и возглавил Божественную литургию Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергия, епископа Тарутинского Алипия, епископа Овидиопольского Анастасия, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, наместника Свято-Покровского Мариновского монастыря архимандрита Мелетия и многочисленного духовенства епархии.

В этот же день, 7-го июня, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил торжественный акт по случаю 80-го выпуска Одесской духовной семинарии. По благословению Его Высокопреосвященства торжественное собрание открыл ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко. С отчетным докладом о результатах переводных и выпускных экзаменов выступил секретарь Совета ОДС архимандрит Тихон. От имени выпускников со словами искренней благодарности руководству семинарии, преподавателям и наставникам обратились протоиерей Анатолий Терлецкий и Даниил Зорило. От имени выпускников регентского, иконописного и золотошвейного отделений выступила Анастасия Касим.

Мы молимся Божией Матери такими словами: «Верую же паки и исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу Ходатаицу, зело любящую род христианский, и Споручницу покаяния». 11-го июня, в день памяти иконы Божией Матери «Споручница грешных», архиерейское богослужение состоялось в храме, освященном в честь этого образа Пречистой Богородицы.

10-го июня, в годовщину упокоения инокини Макарии, матери митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, Высокопреосвященнейший Владыка митрополит возглавил панихиду на монастырском кладбище Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

В Одесской духовной семинарии продолжается прием документов на дневную и заочную формы обучения. Семинария готовит священнослужителей, а также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. Для успешной подготовки к вступительным экзаменам в духовной школе открыли подготовительные курсы. В программе обзорные лекции по Священному Писанию Нового и Ветхого Завета, основам православной веры, литургике, толкование молитв. Курсы начинают работу 13-го июня.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/mHgHB5qpz8MvbaDq8

Святитель Иннокентий говорил: «Пусть стопы наши обливаются кровью – это путь нашего Спасителя, он ведет к Небесному Отечеству. Сердце наше столь огрубело, что на нем не иначе может быть снова начертан закон истины и правды, как среди бурь и громов.

Что нам кажется тяжким, прискорбным, то самое может быть прямым действием Промысла Божия о нас, орудием славы Его в нас и нашего благоденствия.

Надобно возлюбить пути Господни, и они соделаются для нас приметными.

Любовь Божия зовет постоянно к себе, действует в нашем разуме и совести, учит внешними событиями жизни, вразумляет гласом пророков и апостолов; но свобода наша пребывает ненарушимой – каждую минуту можем обратиться, куда хотим: к Отцу Небесному или к врагу нашего спасения.

Если бы не родился Христос, то мир и теперь поклонялся бы или бесам, или собственным страстям.

Мы должны радоваться тому, что Бог непостижим, ибо Он будет предметом познания чрез всю вечность. Если бы ум понял Его, то остался бы без действия, а это для него – мука.

Не зная Бога, человек не знает себя; все познания облагораживаются познанием Бога; и чем чище понятие о Боге, тем лучше бывает понятие о самом себе.

Человек, бойся более всего греха: это первый и последний враг твой!»