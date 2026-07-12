Росія атакувала порт на Одещині: загинули двоє водіїв, пошкоджено іноземне судно

Росія вчергове завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинули двоє водіїв вантажівок, ще двоє людей дістали поранення. Також пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, повідомила пресслужба Мінрозвитку 11 липня.

Деталі

В одному з портів вибухова хвиля пошкодила вантажні автомобілі. Двоє водіїв загинули, ще двоє людей отримали поранення. Постраждалим надали медичну допомогу.

Унаслідок влучання також зазнало пошкоджень цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. За інформацією Мінрозвитку, ніхто із членів екіпажу не постраждав.





Контекст

Росія регулярно атакує портову інфраструктуру Одеської області з початку повномасштабного вторгнення. Під ударами неодноразово опинялися порти, зернові термінали, склади та цивільні судна, що забезпечують експорт української аграрної продукції через Чорне море.

За даними Мінекономіки, через пошкодження портової інфраструктури Україна зможе експортувати близько 4 млн тонн зерна на місяць замість 6 млн тонн. За нинішніх світових цін на пшеницю це означає втрату близько $900 млн валютної виручки щомісяця.