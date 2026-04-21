Порти виконують показники на 98% попри атаки кожні п’ять днів – Мінрозвитку

Українські морські порти у першому кварталі 2026 року перевалили 21,1 млн тонн вантажів і виконали план на 98%. Порти працюють на тлі регулярних обстрілів – атаки фіксувалися в середньому кожні п’ять днів, йдеться у повідомленні пресслужби Мінрозвитку.

Деталі

Українські порти за перший квартал 2026 року скоротили обсяг оброблених вантажів на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 21,1 млн тонн.

Від початку року порти зазнали системних ударів: пошкоджено 193 об’єкти інфраструктури та 25 цивільних суден, за даними міністерства. Попри це галузь зберігає операційну стійкість, наголосило Мінрозвитку.

Найбільшу частку вантажопотоку традиційно формують зернові – 11,6 млн тонн. Перевалка металопродукції становила 1,2 млн тонн і залишається стабільною.

Найвищу динаміку показав контейнерний сегмент: за три місяці оброблено понад 63 000 TEU, що на 43,3% більше, ніж торік.

Контекст

У 2025 році вантажообіг морських портів України скоротився на 15,9%, до 81,7 млн тонн. Основу вантажообігу сформувала аграрна продукція – 44,2 млн тонн, що на 26,3% менше за показник 2024 року, в той же час контейнерні перевезення зросли на 66,1%, до 215 750 TEU.

Ключову роль у підтримці експорту відіграє Український морський коридор, який працює з вересня 2023 року і забезпечує альтернативну логістику в умовах війни. Через нього вже перевезено понад 190 млн тонн вантажів, з них понад 110 млн тонн – зернові.

