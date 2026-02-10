Американський правий телеканал Newsmax запускається в Україні Його засновник – неофіційний радник і друг Трампа

Американський новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск NEWSMAX Ukraine. Мета – посилити інформаційний зв’язок між Україною та США. Про це йдеться у повідомленні компанії від 9 лютого.

Деталі

Запуск телеканалу заплановано на весну 2026 року. Американський телеканал Newsmax підписав ліцензійну угоду на використання бренду для запуску Newsmax Ukraine – локалізованого новинного телеканалу.

Newsmax Ukraine працюватиме як повноцінна редакція, яка створюватиме новини, аналітичні та суспільно-політичні програми.

Генеральною продюсеркою телеканалу стане журналістка та медіаменеджерка Людмила Немиря. Вона відповідатиме за стратегію розвитку телеканалу та редакційну політику.

Немиря має 15% частки у ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна», якому належить бренд Newsmax Ukraine. Основний бенефіціар компанії – Роман Варламовс, громадянин Латвії.

Мета Newsmax в Україні – допомогти людям в Україні та Сполучених Штатах краще зрозуміти погляди одне одного, каже Немиря.

У межах стратегії запуску Newsmax Ukraine планує:

виробляти оригінальні місцеві та регіональні програми для телебачення та цифрових платформ;

працювати українською, англійською та російською мовами залежно від платформи та аудиторії;

залучати журналістів та експертів із регіональною та міжнародною експертизою;

утвердити Київ як регіональний медіахаб для Східної Європи та інших країн.

Контекст

Newsmax Inc. торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: NMAX) і через свою компанію Newsmax Broadcasting LLC керує одним із провідних новинних телеканалів США – Newsmax.

Контроль Newsmax над належить засновнику і гендиректору Крістоферу Радді, який заснував медіа у 1998 році і найбільшим акціонером. Радді – неофіційний радник і друг Трампа.

У 2025 році під час публічного розміщення акцій компанія залучила $75 мільйонів при оцінці $1,2 мільярда, тимчасово зробивши Радді мільйонером. Відтоді його статки значно скоротилися, станом на листопад 2025 року Forbes оцінював їх у $300 мільйонів.

Newsmax підтримує переважно правих, консервативних політиків США, що показує медіарейтинг AllSides. Найпоширенішою темою, яку висвітлював Newsmax, була адміністрація Трампа, яка зʼявилася в 31% зі 140 проаналізованих статей. Це показує аналіз AllSides у квітні 2025-го.

Медіаресурси Newsmax охоплюють понад 50 млн американців через Newsmax TV, застосунок Newsmax, вебсайт Newsmax.com та друковані видання, зокрема Newsmax Magazine. Соцмережі Newsmax читають понад 22 млн людей. За даними Інституту Reuters, Newsmax належить до провідних новинних брендів США.

Людмила Немиря до 2023 року вела телеканал Ukrlife. Зараз має власний канал на платформі YouTube. Її чоловік – депутат Верховної Ради від Батьківщини Георгій Немиря.

Запуск телеканалу Newsmax відбувається на тлі звільнення The Washington Post 30% колективу. В межах масових скорочень закривають низку іноземних бюро, зокрема київський офіс газети.

У третьому кварталі 2025 року телеканал збільшив доходи на 4,0% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $45,3 млн, незважаючи на неелекційний період. Доходи від мовлення зросли на 10,1%, до $36,6 млн. При цьому компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $4,1 млн, що покращило показник порівняно з $9,8 млн збитку роком раніше.





Джерело