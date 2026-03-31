Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар квітня 2026 року*

Репертуар квітня 2026 року *
1 середа Я, «Побєда» і Берлін 18:00
2 четвер Децима (мала сцена) 18:00
3 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00
4 субота Принцеса цирку 16:00
7 вівторок LADIES`NIGHT 17:30
8 середа Два кольори однієї долі (мала сцена) 18:00
9 четвер ШАФА 18:00
10 п’ятниця За двома зайцями 18:00
11 субота У джазі тільки дівчата 16:00
13 понеділок Ребелія 18:30
14 вівторок Ребелія 18:30
15 середа Схоже на щастя 18:00
17 п’ятниця Канкан 18:00
21 вівторок Пригоди італійців в Італії 18:00
22 середа На прекрасному блакитному Дунаї 18:30
24 п’ятниця ПРЕМ’ЄРА! БОЖЕВІЛЬНА РОДИНА 18:00
26 неділя ПРЕМ’ЄРА! БОЖЕВІЛЬНА РОДИНА 16:00
27 понеділок Синій автомобіль 18:00
28 вівторок SHUMEI 18:30
29 середа Я бачу, вас цікавить пітьма 18:00
30 четвер Саме там, саме тоді (мала сцена) 18:00
* у репертуарі можливі зміни