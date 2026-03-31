Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар квітня 2026 року*

Репертуар квітня 2026 року *





1 середа Я, «Побєда» і Берлін 18:00

2 четвер Децима (мала сцена) 18:00

3 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00

4 субота Принцеса цирку 16:00

7 вівторок LADIES`NIGHT 17:30

8 середа Два кольори однієї долі (мала сцена) 18:00

9 четвер ШАФА 18:00

10 п’ятниця За двома зайцями 18:00

11 субота У джазі тільки дівчата 16:00

13 понеділок Ребелія 18:30

14 вівторок Ребелія 18:30

15 середа Схоже на щастя 18:00

17 п’ятниця Канкан 18:00

21 вівторок Пригоди італійців в Італії 18:00

22 середа На прекрасному блакитному Дунаї 18:30

24 п’ятниця ПРЕМ’ЄРА! БОЖЕВІЛЬНА РОДИНА 18:00

26 неділя ПРЕМ’ЄРА! БОЖЕВІЛЬНА РОДИНА 16:00

27 понеділок Синій автомобіль 18:00

28 вівторок SHUMEI 18:30

29 середа Я бачу, вас цікавить пітьма 18:00

30 четвер Саме там, саме тоді (мала сцена) 18:00





* у репертуарі можливі зміни