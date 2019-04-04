Общеобразовательная церковно-приходская школа: продолжается масштабное и интенсивное строительство

С наступлением теплых весенних дней строительные работы по улице Академической, 30 приобрели особую интенсивность и масштаб. Здесь завершается возведение уникального учебного комплекса, обещающего стать визитной карточкой нашего города. Идея создания Общеобразовательной церковно-приходской школы принадлежит народному депутату Украины Сергею Кивалову.

Белые корпуса, золотые луковки куполов, синяя черепичная кровля. Строительство ведет известная одесская строительная компания «Стикон».

С утра здесь уже вовсю кипит работа.

Мой рабочий день начинается с этого объекта. Приходится решать все новые вопросы. Что делать: если хочешь, чтобы все было хорошо, нужно самому заниматься и контролировать. Так происходит на каждом строительном объекте. Нужно ведь не только выполнить все общестроительные работы, но и наполнить это здание содержанием. Сегодня мы долго совещались с дизайнерами.

Определились с классами начальной школы – они будут располагаться на первом и втором этажах. Школа будет красива как снаружи, так и внутри. Высота потолков – четыре метра. Предусмотрена современная система кондиционирования, вентиляции, охраны – в классах будет система видеонаблюдения. Утвержден дизайн территории с красивой плиткой, клумбами. Теперь нужно ускорить темпы строительных работ, чтобы в этом году мы ввели нашу школу – школу будущего в эксплуатацию, - рассказывает Сергей Кивалов.

Строительство очень масштабное и объемное, – рассказывает коммерческий директор Сергей Косьяненко. – В образовательный комплекс входят учебные классы и залы, бассейн, летние и зимние спортивные площадки. Активно ведутся внутренние работы. Скоро строители примутся за благоустройство прилегающей территории, для чего привлечены ландшафтные дизайнеры. А сегодня тут, наряду со строителями, работают около ста студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», занимаются уборкой двора и внутренних помещений.

Да, полезный труд никто не отменял, считают старшекурсники этого вуза и не только сами приносят пользу, но и приобщают к этому делу первокурсников. По собственной инициативе студенты Национальной юридической академии проводят регулярно субботники на территории строящейся Общеобразовательной церковно-приходской школы, внося свою лепту.

Студент первого курса магистратуры факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Дмитрий Разумейко рассказал:

Эта школа даст новый уровень развития образования в Украине. И нам приятно, что в ее возведении будет и частичка нашего труда. Студенты разделились на группы, определены рабочие места. Мы собираем мелкий мусор, облагораживаем территорию. Строителям не хватает времени на такие мелочи. У них глобальные работы. И тут мы приходим на помощь. А, видя, сколько контейнеров мусора вывозят машины с нашей помощью, понимаем, что это хорошее подспорье. Будем приходить сюда и летом.

Сейчас завершается наружная отделка фасадной части. Там, где уже окончены работы по монтажу камня, приступили к работе мозаичники. Выставлены леса на тыльной стороне здания, со стороны бассейна и спортивного зала.

Как рассказал заместитель директора по строительству ООО «Стикон» Петр Кусурсуз, уже завершаются работы по прокладке коммуникаций – водопровода, канализации. Идет выполнение работ по устройству камер, где будут стоять счетчики. К началу лета, когда будут завершены все работы прокладке сетей, начнутся работы по благоустройству территории. В строительстве комплекса используются самые современные технологии. Отапливаться здание будет солнечными батареями, которые уже закуплены и находятся на пути в Одессу. Как только их доставят, сразу начнется установка батарей.

Сейчас утверждаются окончательные варианты отделки, после чего приступят к чистовой работе маляры.

Вот, что сообщил один из подрядчиков – коммерческий директор компании «Стевол» Иван Снурников:

Сегодня на рабочем совещании мы окончательно определились с необходимыми отделочными материалами, с их цветами, где какая плитка будет уложена. Плитка вся из экологических материалов, практична и безопасна, высокого качества с двойной пропиткой краской, что исключает ее деформацию со временем эксплуатации. Оно и понятно, ведь это школа, дети. Фасад здания будет вентилируемый, с тыльной стороны – отделка из керамогранита торговой марки «Стевол», которая соответствует всем требованиям качества. А с фасадной части здание облицовано итальянским камнем. Мы горды тем, что участвуем в работах над таким уникальным объектом. Уверен, что в ближайшем будущем он станет украшением Одессы.

Сергей Васильевич Кивалов проводит все эти рабочие совещания, вникая во все детали, участвуя в выборе каждого материала. Я даже был удивлен этим при первой встрече. Обычно строительная компания согласовывает все с подрядчиками. Поэтому приходится всем быть очень внимательными.

И главная новость: на фасадной части здания специалисты приступили к монтажу мозаичных икон.

Руководитель мозаичного проекта Андрей Чаркин не скрывает волнения:

Сегодня у нас большая радость: в верхней части левого крыла фасада заняло свое место первое мозаичное панно. Фасад православной гимназии украсил образ Касперовской Богородицы, покровительницы нашего города, нашего края. Поразительно то, что предполагалось монтировать вначале другую икону. Но видно таков был Божий промысел, что ею стала икона защитницы нашего города. Сроки установки нам диктуют каменщики: как только они завершают облицовку фасада, можем приступать к работе мы.

Андрей Серафимович Чаркин – мастер своего дела, проходил годовую практику в Афинской академии художеств, обучаясь мозаичному искусству у ведущих специалистов, изучал лучшие образцы иконописи греческой культуры.

Следом за первым панно очень скоро появится образ Покрова Божьей Матери. В правом крыле фасада будут установлены еще два образа Богородицы – Млекопитательницы и Воспитательницы. К Пасхе все четыре мозаичных панно займут свое место. Под куполом храма в сложной мозаичной композиции будут располагаться центральные образы – Сергия Радонежского и Иоанна Богослова с Херувимами.

Глядя на первую установленную икону, Сергей Кивалов отметил:

Мастера-мозаичники замечательно сработали. Таких специалистов сегодня редко можно встретить. Радует, что смонтирована именно Касперовская икона Божьей Матери – покровительницы нашего города.

В нижнем храме Иоанна Богослова работают мастера по росписи. На стенах появляются красивые образы.

Духовная жизнь в будущей школе уже зародилась.

Настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно–приходской школе Сергей Кударенко радуется высоким темпам строительства и тому, как преображается на глазах будущая обитель знаний и веры:

Скоро сюда придут школьники, которые будут получать, помимо духовного, светское образование – на самом высоком уровне, предусматривающее знание точных и общественных наук, иностранных языков. Уверен, эта школа станет образцом в образовательном и духовном плане. Первые азы духовного образования мы уже заложили. При храме второй год по благословению Митрополита Одесского и Измаильського Агафангела открыта воскресная школа, которую посещают дети разного возраста: младшая группа – дети до шести лет, и средняя группа – ребята школьного возраста. Они приходят сюда со своими родителями. То есть, уже положено начало большой церковной общине. Много желающих поскорей прийти в этот храм и стать его прихожанами. И закипит тут жизнь.