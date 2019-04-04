Общеобразовательная церковно-приходская школа: продолжается масштабное и интенсивное строительство

С наступлением теплых весенних дней строительные работы по улице Академической, 30 приобрели особую интенсивность и масштаб. Здесь завершается возведение уникального учебного комплекса, обещающего стать визитной карточкой нашего города. Идея создания Общеобразовательной церковно-приходской школы принадлежит народному депутату Украины Сергею Кивалову.
Белые корпуса, золотые луковки куполов, синяя черепичная кровля. Строительство ведет известная одесская строительная компания «Стикон».
С утра здесь уже вовсю кипит работа.
Определились с классами начальной школы – они будут располагаться на первом и втором этажах. Школа будет красива как снаружи, так и внутри. Высота потолков – четыре метра. Предусмотрена современная система кондиционирования, вентиляции, охраны – в классах будет система видеонаблюдения. Утвержден дизайн территории с красивой плиткой, клумбами. Теперь нужно ускорить темпы строительных работ, чтобы в этом году мы ввели нашу школу – школу будущего в эксплуатацию,
Да, полезный труд никто не отменял, считают старшекурсники этого вуза и не только сами приносят пользу, но и приобщают к этому делу первокурсников. По собственной инициативе студенты Национальной юридической академии проводят регулярно субботники на территории строящейся Общеобразовательной церковно-приходской школы, внося свою лепту.
Студент первого курса магистратуры факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Дмитрий Разумейко рассказал:
Сейчас завершается наружная отделка фасадной части. Там, где уже окончены работы по монтажу камня, приступили к работе мозаичники. Выставлены леса на тыльной стороне здания, со стороны бассейна и спортивного зала.
Как рассказал заместитель директора по строительству ООО «Стикон» Петр Кусурсуз, уже завершаются работы по прокладке коммуникаций – водопровода, канализации. Идет выполнение работ по устройству камер, где будут стоять счетчики. К началу лета, когда будут завершены все работы прокладке сетей, начнутся работы по благоустройству территории. В строительстве комплекса используются самые современные технологии. Отапливаться здание будет солнечными батареями, которые уже закуплены и находятся на пути в Одессу. Как только их доставят, сразу начнется установка батарей.
Сейчас утверждаются окончательные варианты отделки, после чего приступят к чистовой работе маляры.
Вот, что сообщил один из подрядчиков – коммерческий директор компании «Стевол» Иван Снурников:
Сергей Васильевич Кивалов проводит все эти рабочие совещания, вникая во все детали, участвуя в выборе каждого материала. Я даже был удивлен этим при первой встрече. Обычно строительная компания согласовывает все с подрядчиками. Поэтому приходится всем быть очень внимательными.
И главная новость: на фасадной части здания специалисты приступили к монтажу мозаичных икон.
Руководитель мозаичного проекта Андрей Чаркин не скрывает волнения:
Андрей Серафимович Чаркин – мастер своего дела, проходил годовую практику в Афинской академии художеств, обучаясь мозаичному искусству у ведущих специалистов, изучал лучшие образцы иконописи греческой культуры.
Следом за первым панно очень скоро появится образ Покрова Божьей Матери. В правом крыле фасада будут установлены еще два образа Богородицы – Млекопитательницы и Воспитательницы. К Пасхе все четыре мозаичных панно займут свое место. Под куполом храма в сложной мозаичной композиции будут располагаться центральные образы – Сергия Радонежского и Иоанна Богослова с Херувимами.
Глядя на первую установленную икону, Сергей Кивалов отметил:
В нижнем храме Иоанна Богослова работают мастера по росписи. На стенах появляются красивые образы.
Духовная жизнь в будущей школе уже зародилась.
Настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно–приходской школе Сергей Кударенко радуется высоким темпам строительства и тому, как преображается на глазах будущая обитель знаний и веры: