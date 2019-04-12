«Мы точно знаем, что хотим в этот вуз»: День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

На улице Академической в это субботнее утро было оживленно. Национальный университет «Одесская юридическая академия» широко распахнул свои двери в ожидании гостей, тех, кто, уже скоро будет с гордостью представляться – студент НУ «ОЮА». Выпускников школ и их родителей было много, и их тут ждали: у входа в актовый зал гостей встречали молодые юноши и девушки, вручали подарочные пакеты, в которых – информационные и справочные материалы о вузе. С деятельностью университета знакомили и представленные на стендах справочники, учебные материалы.

Главное, что привлекает в этот вуз молодых людей,– это стабильно высокое качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, признанный международный авторитет и обширные академические связи с лучшими вузами мира.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» довольно молод: он создан 21 год назад. Но динамика его развития поражает. Новые факультеты и специальности, новые направления и технологии, учебные программы и курсы, а главное – постоянно возрастающие стандарты образования.

Большой актовый зал был переполнен, когда к более чем 500 абитуриентам обратился президент Национального университета «Одесская юридическая академия» академик Сергей Кивалов:

Дела всегда убедительней всех слов. В этом учебном году мы открыли новый факультет «Кибербезопасности и информационных технологий», который сегодня очень востребован. Многие наши студенты будт осваивають не одну, а сразу две специальности. Да, тяжело, но надо потрудиться, чтобы стать перспективным высокооплачиваемым специалистом.

Именно с этой целью 12 лет назад мы также ввели в действие инновационные образовательные проекты «Школа американского права» и «Школа права Европейского Союза», в рамках которых вуз посещают гостевые лекторы из США и Европы. Для студентов читают лекции по правовым дисциплинам известные зарубежные профессора, выдающиеся юристы, дипломаты и политики. Только в этом месяце лекции читают более десяти гостевых профессоров. Еженедельно они приезжают в наш вуз вести курсы спецлекций на иностранных языках. Программа углубленного изучения иностранных языков дает свои результаты. Наши студенты слушают лекции на английском, французском, немецком языках. Они вольны с первого курса выбрать язык и слушать на нем лекции. Сегодня ценятся настоящие знания.

Два года в вузе готовят психологов. Освоив сразу две специальности – юриста и психолога, – студент удваивает свои шансы успешного трудоустройства. То же касается факультета журналистики. Работа в области журналистских расследований сегодня очень важна, и мы готовим таких профессионалов. Мы на много лет вперед определили перспективы развития нашего университета.

Уже в четвертый раз приезжает в Национальный университет «Одесская юридическая академия» в качестве гостевого лектора профессор университета «Ка Фоскари» Венеции Брюс Леймсидор, специализирующийся в области миграционного права.

Моя задача сегодня – поделиться своим сорокалетним профессиональным опытом с людьми, которые в этом заинтересованы. Я в восторге от этого вуза. Студенты здесь – яркие умы. Меня привлекает их ответственность, их интересы, их заинтересованность к моим лекциям.

Сергей Кивалов – настоящий профессионал своего дела, привлекающий все лучшее и прогрессивное в свой вуз, а его студенты отличаются трудолюбием, дисциплиной и высоким уровнем IQ.

– подчеркнул профессор Леймсидор.

Одесская Юракадемия является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Института европейского права и Ассоциации современных европейских исследований. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей по международным программам посещают престижные вузы мира.

Работа инновационных образовательных проектов – «Школа американского права» и «Школа права Европейского Союза» дает свои результаты. Выпускники вуза, такие как Анна Вондерхар, Максим Лоджук успешно сдали адвокатский экзамен в США, еще одна выпускница Ольга Смирнова сегодня возглавляет в США адвокатское объединение.

Все больше студентов привлекает новый факультет кибербезопасности и информационных технологий. Прежде чем открыть факультет, на базе университета создали ультрасовременный IT-Центр, а также Центр кибербезопасности и информационных технологий, где и будут готовить специалистов нового поколения.

Сегодня нужно опережать время, чтобы быть востребованным. Это прекрасно понимают в Одесской юридической академии. Вопрос трудоустройства студентов вуза – здесь является приоритетной задачей. Наглядный пример успешности вуза – стопроцентное трудоустройство его выпускников, которые работают сегодня в разных сферах и даже в разных странах. И это очень важный фактор в пользу Одесской юридической академии для абитуриентов.

Я хочу связать свою профессиональную деятельность с социологией. В школах сейчас введена новая дисциплина «Людина і суспільство», которая учит основам жизни, знакомит с развитием общества и ролью человека. И, как оказалось, мне все это очень интересно, и я хочу заняться этим в будущем.

– поделилась выпускница школы Мария Аль-Обит.

А я еще окончательно не определился, но склоняюсь к политологии. Думаю, это перспективный факультет. Разбираться в политике и политических процессах актуально всегда.

– уверен Тимур Маликов.

Елена Бендасова пришла с дочерью, которая нацелена изучать криминальное право:

В нашей семье нет юристов, одни медики. Надеемся, что дочка станет первой в этом направлении. Думаю, вначале будем поступать в Юридический колледж. Дочка учится в 51-ой школе, старается, учит, учит, готовится к поступлению. А мы будем ей помогать. Впечатления от встречи с Президентом университета Сергеем Васильевичем Киваловым очень хорошие. Тепло всех встретил, доступно все рассказал, дал нам надежду. Будем подавать документы только сюда, и другие варианты не рассматриваем.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» сегодня –ведущий вуз страны, лидер юридического образования на юге Украины.

Что же привлекает сюда молодых людей? Ведь в то время, когда другие вузы испытывают серьезную нехватку студентов, НУ «ОЮА» из года в год успешно осуществляет наборы на первый курс, увеличивая числов студентов.

Мы побеседовали с некоторыми из абитуриентов.

Этот вуз привлекает своей материальной базой, международными связями»,– рассказал Александр Булин. – Я часто участвовал в турнирах и олимпиадах, которые организует Национальный университет «Одесская юридическая академия. И вот в День открытых дверей я здесь. Меня интересует правоведение. В будущем я рассматриваю для себя факультет адвокатуры и судебно-административный факультет. Прекрасные впечатления, все организовано на высоком уровне.

Меня интересует правовая сфера. В этом вузе, говорят, студенты не только получают хорошее образование, но и имеют дальнейшие хорошие перспективы. У меня есть друзья, которые здесь уже учатся, и они очень довольны,– призналась Настя Иванова, которая завершает учебу в гимназии № 4 г.Одессы.

Наталья Кушнир приехала с дочкой Анастасией, выпускницей школы, из Николаева:

Мы ездили с Настей на День открытых дверей в Киев: она хотела вначале поступать на факультет хореографии. Но, посмотрев, передумала, отдав предпочтение Одесской юридической академии. Мы колеблемся между факультетами международно-правовых отношений, международной журналистики, гражданской и хозяйственной юстиции. Еще есть время, чтобы окончательно определиться. Но точно знаем, что хотим в этот вуз. Такого вуза в Одессе больше нет.

У иногородних абитуриентов есть еще один немаловажный фактор в пользу НУ «ОЮА». Для Натальи Кушнир очень важно, чтобы у вуза было достойное общежитие с хорошими условиями. Ведь снимать жилье иногороднему студенту довольно дорого. А у Одесской юридической академии не одно, а целых девять комфортабельных общежитий. И все – на высоком уровне.

Здесь же абитуриентов встречала глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук:

Сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» в очередной раз открыл свои двери для всех желающих – школьников, выпускников средних школ, их родителей. Коллектив вуза подготовил для них интересную информационную программу. После встречи с президентом НУ «ОЮА» Сергеем Васильевичем Киваловым и знакомства с руководителями институтов, факультетов и колледжей мы проведем презентацию факультетов и институтов и экскурсию по университету. Студенты смогут побеседовать с деканом интересующего их факультета, задать все важные для них вопросы.

В Юридической академии развивают не только профессиональные качества, но и творческие. При вузе функционирует центр культуры, где студенты имеют возможность заниматься вокалом, хореографией и театральным искусством. На дне открытых дверей студенты продемонстрировали таланты перед абитуриентами.

После знакомства с руководством и профессорско-преподавательским составом абитуриенты разошлись по аудиториям, где им уже более подробно рассказали об особенностях обучения на выбранных факультетах. После чего будущие студенты отправились на экскурсию. Там они смогли поближе ознакомиться с материально-технической базой: спортивным комплексом, самой крупной в Украине научной библиотекой, Музеем редкой книги, музеем оружия и тиром, стрелецким тиром. В этот день все абитуриенты получили подарки с символикой университета. Напомним, что в Юридической академии работает Консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам. Он расположен на Академической, 2. Обратиться можно по телефону 719 – 88 – 00.