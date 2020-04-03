В профтехучилище сферы услуг Одесской Юракадемии шьют защитные маски

Швейная мастерская Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» превратилась в цех по изготовлению защитных масок. Учащиеся и педагоги, используя материал, закупленный университетом, своими силами отшивают в день более 200 масок. Готовыми изделиями обеспечивают сотрудников и студентов всех подразделений Национального университета «Одесская юридическая академия», а также оказывают безвозмездную помощь городу.

Наш коллектив не остался в стороне от общей беды, с которой столкнулся весь мир. Мы делаем все возможное, чтобы противостоять и не допустить распространение инфекции. Когда вирус, который вовсю бушевал в Европе, только стал подбираться к нашим рубежам, оказалось, что в аптеках нет самых элементарных средств защиты – масок и респираторов, и государство не в силах справится с таким запросом. Тогда плечо подставил коллектив нашего Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг,

- рассказывает Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

Это училище является одним из старейших в городе. Оно было основано было в 1946 году, в такие же нелегкие времена, когда появилась необходимость в подготовке большого количества мастеров и специалистов различного профиля. Около 15 лет назад училище вошло в состав Национального университета «Одесская юридическая академия». Несколько лет назад государство решило, что не нуждается в рабочих специальностях, и началось повсеместное уничтожение профессионально-технических училищ. Но и тогда благодаря многочисленным депутатским запросам и поддержке Сергея Кивалова ПТУ удалось отстоять, и сегодня это училище является одним из передовых в городе по профилю швей, парикмахеров, администраторов. Также училище получило статус высшего, и готовит не только квалифицированных мастеров, но и младших специалистов, а со следующего года начнет выпускать младших бакалавров по профилю кроя.

В этот момент, в это нелегкое время, мы еще раз поняли насколько необходимо нам профтехобразование, которое находилось и находится сейчас не в наилучшем состоянии, но благодаря тому, что мы являемся структурным подразделением Национального университета «Одесская юридическая академия», мы обеспечены всем необходимым. Мы имеем достаточное количество оборудования, мастеров, и сейчас можем обеспечить посильной помощью город, малоимущих, и, в первую очередь, наших сотрудников, всех, кто нуждается в первичных средствах защиты, а именно, масках, - рассказывает директор училища Михаил Серебро.

Сотрудники училища с удовольствием поддержали инициативу Сергея Кивалова и приступили к пошиву защитных масок буквально с первого дня карантина. Весь процесс изготовления полностью отлажен. Первым этапом, как рассказывает мастер производственного обучения Игорь Калиновский, идет раскройка. Готовые заготовки размером 27 на 30 см складывается пополам, затем нарезается резинка. После этого идет процесс сшивания и обтачки.

Работа трудоемкая, но зато эти маски качественные, их можно стирать они многоразовые, можно утюжить, и они будут стерильными,

- рассказывает мастер производственного обучения Людмила Моторчук.

Выкройку мастера придумали сами, так что работу можно считать авторской. Все преподаватели имеют большой стаж работы, они обучают учеников, начиная с азов и готовя уже настоящих специалистов.

С удовольствием надел и будут носить, и будет носить моя семья. Хочу высказать особые слова благодарности нашим преподавателям, которые, несмотря на сложности, приезжают сюда, привлекают некоторых студентов, но самое главное, что все работают, вносят свою лепту. Это реальный вклад всего коллектива Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» в борьбе с коронавирусом,

- отметил Сергей Кивалов.

Некоторым сотрудникам приходится ездить на работу издалека. Но, благодаря специальным пропускам городского департамента транспорта и связи, они без проблем добираются до своего рабочего места, чтобы и дальше обеспечивать одесситов средствами индивидуальной защиты.

Следует также отметить и качество изготавливаемых изделий. Для пошива масок училище закупило 100% хлопковую ткань, что дает возможность использовать маски многоразово.

Несмотря на все проблемы, которые за последние три недели у нас были с закупкой материалов, при помощи Президента университета, почетного гражданина города Одессы Сергея Васильевича Кивалова, сегодня мы в очередной раз получили партию ткани, с которой мы отшиваем эти маски,

- добавил Михаил Серебро.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет – одни из первых вузов, которые приняли беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса.

В экстренном порядке на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» был создан Центр по борьбе с эпидемиями, противодействию коронавирусу COVID-19 и защиты от пандемии, а при Международном гуманитарном университете - Медицинская клиника. Для Центра и Клиники были закуплены 10 тысяч экспресс-текстов, приобретены 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептического жидкости, аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, десятки электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. К работе в Центре на волонтерских началах приступят высококвалифицированные врачи, которые являются сотрудниками Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, и студенты-медиков.

Медицинская клиника – это социальный проект, ориентированный не только на наших студентов, преподавателей и сотрудников, каждый одессит, каждый житель региона сможет обратиться сюда при необходимости и получить грамотную диагностику,

- отметил Сергей Кивалов.

В клинике соблюдены все условия безопасности пациентов и персонала согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Также организована горячая линия call-центра, чтобы записаться на прием или получить консультацию врача в онлайн-режиме.