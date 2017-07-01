Одесскую область ждут новые связи

В ходе пребывания в Грузии президент Украины Петр Порошенко намерен подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве, связывающие Аджарию с Одесской областью.

Об этом рассказал сам глава государства, отметив, что это соглашение «…откроет большие возможности для развития обоих регионов».

19 июля он в рамках визита в Грузию должен посетить Батуми и встретиться с руководством Аджарии.

Отметим, что ситуация, когда соглашения о дружбе и сотрудничестве между регионами подписывает лично Глава государства это, является, своего рода, дипломатическим нонсенсом. Обычно это прерогатива региональных властей.