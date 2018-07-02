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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

«Одесское счастье» растет день ото дня

Категория: Новости / История и культура / Статьи


«Одесское счастье» растет день ото дня

А все-таки это очень по-одесски: устанавливать «счастливые» арт-объекты на довольно печальной исторической городской улице. Да-да, я снова имею в виду улицу Гоголя с ее одноименным еле дышащим домом писателя-классика и прочие «прелести» ее внешнего вида.

И коль мы уже рассказывали, что именно на этой улице (в доме № 6) установлен арт-объект (автор проекта — Анна Мамонтова) «Точка счастья» — «счастливое поселение» из почти трехсот разноцветных домиков, то спешим сообщить, что их стало еще больше!

Первым делом появилось еще одно новшество: для одесситов, которые еще не в курсе, где можно полюбоваться домиками счастья (ну и для туристов), на улице Гоголя появились соответствующие указатели.  А далее вы следуете по стрелочке, входите во двор — и попадаете в тот самый Счастливый квартал (то есть, двор), где и расположены новые семь счастливых домиков. Деревянные таблички между ними складываются в слово «счастье», и тут есть чем насладиться, заодно и посмеяться.

Каждый домик разукрашен в яркие краски, но кроме того, все они имеют чисто одесский «адрес», начертанный на них же. Тут вам запомнятся сами названия улиц: «Кошерная», «Та, шо нада», «У самом центре». Ну и так далее, и тому подобное.

Такое искреннее стремление к счастью просто приятно поражает. Ну а если учесть, что в Одессе то и дело происходят всяческие «вандальные акты», связанные именно с новыми арт-объектами, нам всем остается только надеяться, что мы успеем полюбоваться новыми счастливыми домиками еще до того, как на них отметятся (впрочем, может их и минует сия печальная участь) эти господа, столь неутомимые в желании все рушить и крушить вокруг себя.

Ну а что касается украденного недавно кота Мориса — любимой животинки Михаила Жванецкого, увековеченной в скульптуре на окне Всемирного клуба одесситов, и бравого солдата Швейка, который красовался у «Гамбринуса», то их скоро снова восстановят и водрузят на прежние места. Скульптуру Швейка, между прочим, собираются водрузить уже в третий раз!..

А ведь и правда счастливо живем? Сначала устанавливаем, потом переустанавливаем!..

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«Одесское счастье» растет день ото дня
«Одесское счастье» растет день ото дня
«Одесское счастье» растет день ото дня
«Одесское счастье» растет день ото дня
«Одесское счастье» растет день ото дня
«Одесское счастье» растет день ото дня
«Одесское счастье» растет день ото дня
«Одесское счастье» растет день ото дня
«Одесское счастье» растет день ото дня
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