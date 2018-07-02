«Одесское счастье» растет день ото дня

А все-таки это очень по-одесски: устанавливать «счастливые» арт-объекты на довольно печальной исторической городской улице. Да-да, я снова имею в виду улицу Гоголя с ее одноименным еле дышащим домом писателя-классика и прочие «прелести» ее внешнего вида.

И коль мы уже рассказывали, что именно на этой улице (в доме № 6) установлен арт-объект (автор проекта — Анна Мамонтова) «Точка счастья» — «счастливое поселение» из почти трехсот разноцветных домиков, то спешим сообщить, что их стало еще больше!

Первым делом появилось еще одно новшество: для одесситов, которые еще не в курсе, где можно полюбоваться домиками счастья (ну и для туристов), на улице Гоголя появились соответствующие указатели. А далее вы следуете по стрелочке, входите во двор — и попадаете в тот самый Счастливый квартал (то есть, двор), где и расположены новые семь счастливых домиков. Деревянные таблички между ними складываются в слово «счастье», и тут есть чем насладиться, заодно и посмеяться.

Каждый домик разукрашен в яркие краски, но кроме того, все они имеют чисто одесский «адрес», начертанный на них же. Тут вам запомнятся сами названия улиц: «Кошерная», «Та, шо нада», «У самом центре». Ну и так далее, и тому подобное.

Такое искреннее стремление к счастью просто приятно поражает. Ну а если учесть, что в Одессе то и дело происходят всяческие «вандальные акты», связанные именно с новыми арт-объектами, нам всем остается только надеяться, что мы успеем полюбоваться новыми счастливыми домиками еще до того, как на них отметятся (впрочем, может их и минует сия печальная участь) эти господа, столь неутомимые в желании все рушить и крушить вокруг себя.

Ну а что касается украденного недавно кота Мориса — любимой животинки Михаила Жванецкого, увековеченной в скульптуре на окне Всемирного клуба одесситов, и бравого солдата Швейка, который красовался у «Гамбринуса», то их скоро снова восстановят и водрузят на прежние места. Скульптуру Швейка, между прочим, собираются водрузить уже в третий раз!..

А ведь и правда счастливо живем? Сначала устанавливаем, потом переустанавливаем!..