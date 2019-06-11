Рожденные столыпинской реформой

Веление времени

В начале ХХ века Россия столкнулась с многими трудностями экономического и социального характера, что привело к революции 1905 года. Правительство вынуждено было искать выход из создавшейся обстановки. Прогрессивные ученые и некоторые члены правительства считали, что настало время менять экономические отрасли страны. Мир в то время начал интенсивно развивать промышленность, переводить экономику на индустриальные рельсы. Россия же по-прежнему оставалась аграрной страной, что являлось тормозом развития промышленных отраслей, которым в то время постоянно не хватало кадров и средств. Ведь в стране более 82% населения было занято в сельском хозяйстве, которое, к тому же, оставалось низкопродуктивным.

Тогдашний премьер-министр России Петр Столыпин предложил начать земельную реформу, которая позволит значительно повысить эффективность сельского хозяйства. Он считал, что земельная реформа должна коренным образом изменить феодальные пережитки на селе, которые являлись основным тормозом развития сельского хозяйства. В те годы в Россиийской империи юридическими собственниками земли были помещики и сельская община. Без их разрешения никто не мог продать свой земельный надел. То есть, крестьяне, хотя и являлись собственниками земельных наделов, не имели права свободно ими распоряжаться. К тому же земельные наделы внутри общины нередко перераспределялись между членами общины. Кроме того, они зачастую состояли из нескольких участков и размещались в различных полях, что, естественно, не стимулировало крестьян приобретать сельскохозяйственную технику, необходимую для обработки крупных полей. Этот пример наглядно показывает, что и нынешняя сельхозреформа, проводимая президентом Леонидом Кучмой и ее идеологом, академиком Павлом Гайдутским, повторила ошибку Столыпина. Разница лишь в том, что тогда у крестьян были лоскутные земельные наделы, а нынче – паи, которые тоже нередко размещены в различных местах.

В 1905–1907 годах крестьяне не имели в достаточном количестве рабочего скота и орудий труда, чтобы обрабатывать наделы собственными силами, и они вынуждены были сдавать их в аренду (что мы наблюдаем в нынешнее время на селе). К тому же, большинство крестьян вели натуральное хозяйство. И это в то время, когда, в связи урбанизацией, значительно увеличивалось число городских жителей за счет оттока населения из сел, что повысило спрос на сельскохозяйственную продукцию. Все назревшие тогда проблемы и должна была решить земельная реформа, а именно: создать ориентированное на рынок крестьянское хозяйство: ликвидировать общины и передать землю крестьянам: создать условия для переселения сельских жителей из густонаселенных районов, как Приднепровье, в глубинки России и другое.

В период столыпинской реформы началось бурное развитие мелких землевладельцев. Вместо отдельных помещичьих хозяйств, которые размещались в крупных населенных пунктах, начали создаваться хутора, которые строились на вновь отведенных крестьянам землях. Одновременно появились отрубы – объединение разрозненных полос (отрезков) общинной земли в один надел, который передавался в частную собственность отдельному крестьянину.

Перестройка села в Приднепровье

В начале ХХ века на правом берегу Днепра начало создаваться множество хуторов, но особенно отрубей. Например, в Бериславском районе Херсонской области, вокруг сел Шевченкове, Раковка, Веровка, где прошло мое детство, до коллективизации функционировало несколько десятков отрубей и столько же хуторов. Чем они отличались друг от друга? Прежде всего, размерами земельных площадей. Хутора имели большую площадь, чем владельцы отрубей. Но у всех было одно общее - территория считалась засушливой, поэтому здесь добыча воды была проблемой. Вот почему каждый хозяин хутора или отруба, прежде всего, заботился о создании источника воды. Поэтому многие стремились строить собственные пруды, многие из них и сейчас находятся в неплохом состоянии. Кроме того, возле каждой усадьбы выкапывали шахтные колодцы для забора питьевой воды. Тогда специалисты - копатели колодцев были востребованы. В Приднепровье и в настояшее время можно встретить десятки бездействующих колодцев, вода в которых, добытая с глубины 100 и более метров, зачастую имеет соленый вкус, поэтому для полива растений непригодна.

Все хутора и отруби быстро развивались и начали производить больше сельскохозяйственной продукции, которую крестьяне начали предлагать сначала на внутреннем рынке, а позже украинское зерно начало поступать на международный рынок. Это, в свою очередь, способствовало развитию торгового флота страны.

Как видим, Столыпинская земельная реформа послужила развитию не только сельского хозяйства, но и способствовала развитию промышленных отраслей.

Основа коллективного хозяйствования

Земельная реформа сыграла важную роль в развитии не только частного земледелия, но впоследствии послужила основой образования колхозов и совхозов. Ведь объединение нескольких частных землепользователей дало возможность создания многих миллионов рабочих мест в коллективных хозяйствах. А сами хозяйства имели возможность на больших площадях применять современные достижения аграрной науки и мощной техники. Особенно это интенсивно проявлялось в совхозах.Напомним, чем отличались колхозы от совхозов. Само название – колхоз - подчеркивает, что это коллективное хозяйство. Его работники за выполненную работу получали не денежную оплату, а трудодни и натуроплату. Размер трудодня зависел от сложности и тяжести выполняемой работы. А в конце года каждый колхозник получал на трудодни частично деньгами, а остальное – выращенной в хозяйстве продукцией. Вот почему, оплата в разных хозяйствах была неодинаковой. Иногда в неурожайный год колхозники оставались с мизерной оплатой.

Совхозная система имела другой характер. Хозяйство являлось государственным предприятием, поэтому здесь каждый работник, как и на заводе, ежемесячно получал зарплату в деньгах. Если совхоз завершал год с высоким доходом - коллективу полагалась денежная премия. Стоит отметить еще одну важную особенность совхозов: в них рабочие, как и на промышленных предприятиях даже в голодные годы получали хлеб. Вот почему рабочие совхозов не страдали от голода.

Я остановлюсь на судьбе моей малой родины – селе Веровка на Херсонщине. Это село, как и многие хутора в Приднепровье, рожденное Столыпинской реформой, прежде носило название – Писаревка, по имени местного хуторского помещика. В начале 1930-х годов на большой территории Бериславского района был создан крупный совхоз имени Юретина – (первого министра совхозов СССР). Наше село тоже вошло в состав этого совхоза под номером третьего отделения. Земельная площадь его превышала 10 тысяч гектаров. Кроме Веровки, в составе отделения, на расстоянии 3 - 4 километров находились села Володиевка и Николаевка. В каждом селе (бывшие хутора), насчитывалось 10 – 15 домов и по 3 - 4 животноводческих помещения, в которых размещалось по 250 – 300 и более голов коров и столько же молодняка. На Веровке было 21 строение, из них – 19 жилых. И вот в этом жилом фонде надо было разместить большое количество механизаторов и доярок. Все они, как правило, сюда приезжали с других областей. Жили в приспособленных общежитиях или у частных хозяев. Техника, хотя и была в достаточном количестве, но в основном маломощная. Комбайны, например, все были прицепные. А это требовало по два человека на комбайн, плюс тракторист. Уборочная страда нередко длилась до осени. Потери зерна при этом были огромные.

Однако, несмотря на все трудности, жизнь в селах шла нормально. Доярки, как правило, выходили замуж за приезжих механизаторов. Создавались новые семьи, рождались дети, поэтому нужны были детские ясли и школы. На нашем третьем отделении сначала было две начальные школы в Веровке и Николаевке.

Для чего я подробно рассказываю о жизни в селе Веровка? Чтобы сравнить, какой она была в годы рождения столыпинской земельной реформы и нынче, что с ней произошло в результате нынешней сельскохозяйственной реформы.

Расцвет села

Для наглядности о самой Веровке сообщу: на все село до самой войны росло всего три акации и одна дикая груша. Местные жители убеждали, что на здешней земле ни дерево, ни виноград - не растут. Так считали. А позже оказалось, что их просто никто не высаживал.

Неизвестно, как бы развивалась Веровка в будущем, если бы в ее судьбу не вмешались новые веяния в развитии сельского хозяйства. Третье отделение решили выделить из состава совхоза и здесь построить птицефабрику. Предприятие быстро строилось, а ему нужны были рабочие руки не только для стройки, но и для будущего ухода за птицей. Поэтому решили рядом с птицефабрикой развивать жилое строительство. Так началась масштабная перестройка Веровки. Когда я сюда приехал позже, село трудно было узнать. Здесь появились новые улицы с добротными домами, с водопроводом в каждом дворе. И все дома и улицы утопали в зеленом наряде фруктовых деревьев, а во дворах виноградная лоза заплетала калитки и арки. Вечером село освещалось электролампами. Все улицы и дорога к птицефабрике покрыты асфальтом. И вспомнились прежние годы, когда в распутицу, особенно осенью и весной приходилось пробираться по вязкой грязи.

Не нашел я тогда не только прежнего школьного здания, но и сельского клуба. Вместо них красовался местный Дом культуры, дальше, утопая, в зеленом наряде, стояла многоэтажная средняя школа.

- Наша школа была построена в 1979 году, и в ней обучалось 130 детей, - рассказывает директор теперь уже начальной школы Ирина Миндзя. – А теперь все не так…

О том, что «теперь не так» и пойдет наше повествование.

Когда в 90 – е годы прошлого столетия президент Украины Леонид Кучма объявил о начале перестройки сельского хозяйства, многие эту меру восприняли, как прогрессивную, считая, раз мы влезли в капитализм, следовательно, надо под него внедрять рыночную экономику, а без реформ этого достичь невозможно. Как всегда, украинцы привыкли соглашаться с тем, что решит правитель. А пойдет ли его решение на благо - поживем, посмотрим. Мы пока еще живы, но смотреть, что получилось из реформы, пока не на что. Колхозы и совхозы развалили, землю распаевали, лишив ее настоящего хозяина. Теперь идет борьба за отмену моратория на продажу земли. А пока пожинаем катастрофические плоды кучмовской реформы. Мало того, что она оставила землю без хозяина, ко всему еще практически ликвидировала животноводство. Как результат, мясо многим стало недоступно по цене, то же и с молоком. Оно не только стало дорогостоящим продуктом, так еще вместо него нам суют всякую продукцию, напичканную пальмовым маслом. Травитесь, мол, на здоровье.

Еще об одном особо страшном последствии, которое вызвано сельскохозяйственной реформой.

За годы независимости Украины в стране исчезло 6 миллионов сел. Вдумайтесь в эту цифру! Ведь это по населению равно малым странам или сотням крупных городов. К сожалению, такая участь уготовлена и Веровке.

Это село возродилось благодаря строительству здесь птицефабрики, которая ежегодно производила более 5 миллионов яиц и стони тонн птичьего мяса. В годы реформы птицефабрику продали частному предпринимателю из Харькова. Дистанционное управление принесло свои горькие результаты. Производство яиц постоянно сокращалось, доходы тоже. В прошлом году здесь среди зимы из-за голода и отсутствия воды пало около 100 тысяч кур. Работникам не выплатили зарплату. В настоящее время птицефабрику разбирают по винтикам, по кирпичикам и продают. В результате многие работники птицефабрики остались не только без зарплаты, но и без работы. Как результат, жители Веровки пополнили всеукраинскую армию безработных, а само село постепенно возвращается к тому состоянию, в котором оно находилось со времени столыпинской реформы. Ведь коль нет работы, следовательно, нечего здесь и оставаться рабочему человеку. И многие уезжают туда, где есть работа, оставляя на произвол судьбы свои дома и усадьбы. В настоящее время из 180 жилых домов уже пустует – 24, а 20 развалились. А сама Веровка превращается в село с преимущественно пенсионным населением.