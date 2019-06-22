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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Интервью организаторов фестиваля студенческого кино "Первый шаг" ВИДЕО

Категория: Новости / Культура и искусство


Интервью организаторов фестиваля студенческого кино "Первый шаг" ВИДЕО

 

Фестиваль студенческого кино «Первый шаг» http://filmfest.od.ua  — создан как площадка  для демонстрации и обсуждения студенческих киноработ украинских киношкол. Фестиваль является площадкой для налаживания профессиональных контактов, между создателями фильмов и людьми занимающимися коммерческим продвижением кинопродукта. Фестиваль укрепляет международные связи и способствует обмену идеями и творческим опытом между студентами кинематографических школ.

Основной упор делается на работы в развлекательных зрительских жанрах (комедии, фантастика, хоррор), для привлечения их в дальнейшем к коммерческим проектам. Фестиваль пропагандирует новаторство и профессиональную выучку киношкол.

Основной идеей фестиваля является утверждение: «Нынешнего студента надо поддержать, потому, что завтра он будет формировать киноиндустрию нашей страны, представляя наш кинематограф на мировой арене».

Фестиваль студенческого кино «Первый шаг» http://filmfest.od.ua проводиться только в Одессе неофициальной столице отечественного кинематографа.



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