Интервью организаторов фестиваля студенческого кино "Первый шаг" ВИДЕО

Фестиваль студенческого кино «Первый шаг» http://filmfest.od.ua — создан как площадка для демонстрации и обсуждения студенческих киноработ украинских киношкол. Фестиваль является площадкой для налаживания профессиональных контактов, между создателями фильмов и людьми занимающимися коммерческим продвижением кинопродукта. Фестиваль укрепляет международные связи и способствует обмену идеями и творческим опытом между студентами кинематографических школ.

Основной упор делается на работы в развлекательных зрительских жанрах (комедии, фантастика, хоррор), для привлечения их в дальнейшем к коммерческим проектам. Фестиваль пропагандирует новаторство и профессиональную выучку киношкол.

Основной идеей фестиваля является утверждение: «Нынешнего студента надо поддержать, потому, что завтра он будет формировать киноиндустрию нашей страны, представляя наш кинематограф на мировой арене».

Фестиваль студенческого кино «Первый шаг» http://filmfest.od.ua проводиться только в Одессе неофициальной столице отечественного кинематографа.