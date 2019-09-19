Валентин Федоров о вступительной кампании - 2019, высшем образовании Украины и новых проектах Одесской Юракадемии

Интервью с заслуженным юристом Украины, руководителем аппарата Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и главой Первичной профсоюзной организации вуза Валентином Федоровым.

– Скажите, какой стала для университета вступительная кампания – 2019? Какое значение она имела в целом для украинского высшего образования?

– Очень сложная кампания, которая проходила на фоне тотального «вымывания» украинского абитуриента за пределы Украины. Удивительно, но иногда складывается такое впечатление, что власть поставила перед собой цель максимально избавить нашу страну от молодых кадров. Скажем, раньше можно было поступать в вузы при любом набранном учениками количеством баллов по ЗНО, теперь же для юристов и медиков, подчеркну, очень востребованных в обществе профессиях, введено ограничение на поступление. Сегодня надо набрать средний балл 130 для юристов и 150 – для медиков. А в следующем году ожидается, что проходной балл поднимется до 175 для медиков и 150 для юристов. Очень сложные условия, как будто это все делается специально. Ведь кто такие молодые специалисты? Это те люди, которые по получению дипломов, занимают определенные места в структуре общества и они, по сути, определяют будущее страны. Да, несмотря на подобные сложности, у нас и в этом году, как обычно, хороший набор. Мы заняли первое место в Украине по количеству студентов и наши ближайшие конкуренты отстают от нас примерно в два раза, но ведь не в этом суть, а в том, как у нас относятся к системе высшего образования. Сегодня ребятам очень сложно доказать, что они имеют право получать высшее образование, и это в корне неправильная позиция. ПрезидентНационального университета «Одесская юридическая академия»Сергей Васильевич Кивалов еще несколько лет тому назад говорил, что ЗНО может проходить для тех, кто поступает на бюджет. Но если человек хочет поступить на контракт, почему мы должны ставить ему какие-то условия? Сегодня ведутся разговоры о том, что абитуриент-иностранец тоже должен будет сдавать ЗНО. Есть ли в этом смысл? Давайте обратимся к практике передовых стран мира. В США есть ЗНО? Нет. В Великобритании есть ЗНО? Нет. Мы имеем возможность сравнивать, потому что каждый год к нам приезжают действующие юристы, профессора из Америки, из европейский стран, из самых известных, уважаемых вузов. Они приезжают именно к нам, в Национальный университет «Одесская юридическая академия», и читают лекции студентам. Наши ребята могут слушать лекции здесь, а потом, по различным международным грантовым программам, поучиться и за границей и получить в итоге двойные дипломы. Но это в нашем вузе создаются такие условия, не более. Почему же не сделать подобную тенденцию общеукраинской? Давайте максимально улучшим условия учебы для наших студентов, и мы увидим результаты.

– Как вы считаете, изменились в лучшую сторону с приходом новой власти социально-экономические условия для преподавательского состава вузов?

– Что же, судите сами. Сегодня кандидат наук, доцент получает заработную плату примерно восемь тысяч гривен в месяц. Да, в нашем вузе, благодаря инициативе Сергея Васильевича Кивалова, как Президента вуза, изыскивается возможность и доцент получает к обычной ставке надбавку в размере 50 процентов из университетского фонда, а профессор – 90 процентов. Если сравнить с доходами людей более простых профессий, не требующих такой длительной, сложной подготовки, как для преподавателей вузов, занимающихся к тому же и исследовательской, научной работой, то мы увидим, что это крайне мало. Кроме того, условия лицензирования преподавателя, выдвинутое Министерством образования и науки Украины, требует, чтобы преподаватели публиковались в престижных международных научных журналах, посещали курсы, делали доклады на конференциях. Не для кого не секрет, что это стоит немалых денег, гораздо больше того, что преподаватель со всеми надбавками может заработать. У нас в университете есть журнал «Юридическая практика», где преподаватели имеют право бесплатно публиковаться. Он имеет категорию ВАК, международную аттестацию. Да, это хорошо, но не решает проблему. Государство ведь требует, чтобы появлялись статьи в научных заграничных журналах, но при этом никак не помогает своим ученым, не создает льготные материальные условия в виде бонусов и других форм поощрений. Вот и появляется невольно вопрос, а какой смысл сегодня молодым людям защищать диссертацию, оставаться в науке, преподавать в вузе? Сколько прибавляют денег к зарплате преподавателя после защиты диссертации и получения им звания доцента? Четыреста гривен? А сколько надо сегодня потратить, чтобы доказать свое право быть преподавателем вуза? Это несравнимые цифры. Сегодня наука никак себя не обеспечивает, а государство никак ей не помогает и высшая школа в результате поставлена на грань выживания.

– На ваш взгляд, есть ли у государственных мужей понимание того, куда движется украинское образование?

– Если сегодня абитуриент поедет поступать в вуз в Польшу, то ему будет предоставлено общежитие, назначена стипендия, оформлен вид на жительство и даже обеспечено будущее первое место работы. Примерно тот же набор относится и к преподавателям, выразившим стремление устроится на работу в польский вуз. Великобритания практически везде в средней школе перешла на систему образования, которая работала при советском союзе, более того, в Англии стремятся применить эту систему и к высшей школе. И это дает свои плоды. Таким образом государство заботится о притоке «умов», создает условия обучения и работы для талантливых молодых людей и специалистов высшей и средней школы.А мы все ищем новую систему. Ничего искать не надо. Надо просто использовать то лучшее, что разработано и опробовано до нас. За счет чего наука так сильно продвинулась вперед, скажем, в США, Израиле? За счет нашего интеллектуального потенциала. Наши выпускники, наши специалисты делают сегодня науку за границей – о чем это говорит? Ответ очевиден. Наука – это двигатель прогресса, а науку создают люди. При таком подходе к работе вузов, к науке, какая наблюдается теперь в Украине, нас ждут в будущем печальные времена.

– Насколько сегодня трудно выпускнику вуза найти себе место на рынке труда? И как это происходит? Какой механизм трудоустройства предлагает Министерство образования и науки Украины?

– Раньше существовала система государственного распределения. Сегодня ее убрали, и вузы страны не имеют обязанности устраивать своих выпускников на работу. Фактически молодой человек, получив диплом, пусть самый престижный, остается один на один с проблемой трудоустройства. Складывается странная ситуация, когда государство выделяет деньги на образование человека (имеется в виду бюджетные места), а потом не проявляет никакого интереса к тому где и как он будет работать. Это, по крайней мере, нерациональное вложение средств. Да, в нашем университете трудоустройство студентов стопроцентное, ребята имеют возможность работать уже на пятом курсе. Недавно мы заключили договор с Национальной полицией Украины на триста рабочих мест, у нас договора с Национальным агентством по противодействию коррупции, Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции и так далее. Еще раз повторяю, мы своих выпускников трудоустраиваем всех. До 70 процентов работников системы юстиции Украины – выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия», и таких примеров достаточно. С периодичностью раз в три месяца у нас в университете проводятся так называемые ярмарки вакансий, когда частные, государственные нотариальные конторы, адвокатские конторы, приезжают в вуз, проводят собеседование со студентами и таким образом у студента уже появляется место его будущей стажировки, а потом, если он хорошо себя проявит, и работы. Точно так же мы проводим различные стипендиальные конкурсы, по итогам которых студенты получают возможности по стажировке в фирмах, а потом и трудоустройства. То есть, наш вуз, Национальный университет «Одесская юридическая академия», и Международныйгуманитарный университет, несмотря на то, что последний является негосударственным вузом, делают все, чтобы обеспечить работой своих выпускников. Но это, к сожалению, только наш пример, а не общегосударственная тенденция.

– Как вы оцениваете ЗНО, введенное для бакалавров, желающих поступить в магистратуру?

– Очень негативно. Что такое ЗНО? Это просто тестирование. Зачем такое количество ЗНО? И где гарантия выявления качества знаний при этом? После девятого класса надо сдавать ЗНО, после одиннадцатого, после получения звания бакалавра, при желании поступить в магистратуру, еще сейчас хотят ввести единый квалификационный экзамен по окончание вуза, что собственно является тем же ЗНО, только с другим названием. Зачем, что это дает? Тесты, как система оценки знаний ученика,студента, представляется мне очень спорной, я лично против такой системы. Кроме того, подобное обилие ЗНО демонстрирует недоверие государства к школам и вузам. Например, упомянутый выше квалификационный экзамен – что это по сути такое? Проверка добросовестности оценивания студента преподавателями вуза? Получается, студент заканчивает курс обучения в вузе, получает диплом, но чтобы подтвердить свой диплом, должен сдать еще единый квалификационный экзамен. Что можно при этом сказать о престиже вуза, который этот диплом выпускнику выдавал? В чем тогда вообще смысл обучения и выдачи диплома в стенах вуза? Давайте вообще перейдем на систему экстерна и удаленного обучения с последующей сдачей ЗНО. К тому же, по моему мнению, очень спорными являются сами предметы, которые выбирают для тестов. В большинстве случаев набор вопросов не учитывает специализацию студентов вуза, а она очень разная. Вопросы по сути унифицированы, они сужают кругозор студентов. Сегодня автономия вузов сведена к нулю, это в корне неправильно. Система среднего специального образования тоже никак не поддерживается государством и непонятно почему это происходит. Среднее специальное образование очень востребовано среди школьников, в нынешнюю вступительную компанию в колледжи университета поступило около 500 студентов. Сергей Васильевич Кивалов всегда напоминает, что ранняя профессиональная ориентация максимально положительно сказывается на подготовке молодых специалистов. То есть, студент, получивший до этого специальное образование в колледже и поступивший на третий курс нашего университета, подготовлен очень хорошо. Он знает предмет и уверен в своем выборе профессии, он и учится лучше потому, что сознательно ориентирован на профессию. Эта система образования, которая востребована во всем мире, а мы хотим ее урезать, сократить, в конечном счете уничтожить. В Европе 70 процентов обучения молодых людей приходится на профессионально-технические училища. У нас пять профессионально-технических училищ сохранены в системе Национального университета «Одесская юридическая академия», но мы фактически в этом одиноки. Профтехучилища сегодня в Украине не ценятся, как система специальное образование не поддерживается государством, скорее наоборот.

– Национальный университет «Одесская юридическая академия» недавно, в рамках проекта «Зеленый университет» установил на общежитиях вуза солнечные батареи и коллекторы и также намерен применить эту систему энергосбережения к учебным корпусам и общежитиям в том числе и вуза-партнера, Международного гуманитарного университета. Скажите, почему государство никак не поощряет эту инициативу?

– Когда мы запустили программу«Зеленый университет», мэр Одессы, Геннадий Труханов, посмотрев, предложил нам расширить программу«Зеленый университет»до проекта «Зеленый город». То есть, установить такие коллекторы на детских садах, школах, больницах и других значимых зданиях города, и мы думаем, это вполне осуществимо. Недавно приехали к нам обменяться опытом активисты всеукраинского экологического движения, они заинтересовались проектом «Зеленый университет» и хотят перенять одесский опыт и применить его у себя в рамках альтернативной энергетики. Собрались 25 представителей экологических организаций со всех уголков Украины, посмотрели что мы сделали и как, говорят – это уникальный проект, единственный в Украине, мы тоже такое сделаем у себя в городах. Конечно, и это очень хорошо, но вот государство не обращает на инициативу внимания, как, собственно, и на многое другое. Коснемся, например, физического воспитания молодежи. Мы открыли в университете несколько современныхспортивных комплексов, у нас работают тренажерные залы, можно записаться в любой спортивный клуб на выбор. Недавно открылся клуб от Федерации по классической вольной борьбе, и это правило, а не исключение. Многие престижные спортивные клубы города создали на нашей базе филиалы, где студенты и преподаватели могут заниматься бесплатно, это айкидо, бокс, футбол, волейбол, гимнастика и многое другое. Результаты тренировок в клубах мы видим, наши ребята занимают призовые места на международных соревнованиях, их знают в спортивном мире. Это все тоже относится к престижу страны, а у нас государство практически самоустранилось от решения подобных проблем и вопросов. Так что мы решаем их сами, по собственной инициативе, без какой-либо государственной поддержки. Это печально, но факт.

– Все одесситы видят, что практически уже завершено строительство прекрасной школы на улице Академической, аналог такой школе сложно найти даже в Европе. Когда произойдет открытие школы и пройдет первый набор?

– Надеюсь, что к началу следующего учебного года. Действительно, школа уникальная, аналогов ей в Украине точно нет. В школе построены и оборудованы два бассейна, два спорткомплекса, летний и зимний, имеются отличные классы,столовая, которая может принять 650 человек одновременно,огромный киноконцерт-холл на 1000 мест, два храма и многое другое.В школе в одну смену может учится тысяча двести детей. Мы назвали ее Международная академическая школа Одессы, а в народе ее зовут церковно-приходской.За последние 50 лет – это первый социальный проект, который построен в этом районе города, и это школа для одесситов. Кроме этого, теперь можно быть уверенными, что на этом прекрасном месте, недалеко от моря, не вырастет очередная гряда многоэтажек, и район не превратится в каменные джунгли, как это мы наблюдаем сегодня по всему городу. Возле школы мы открыли новый бювет, он расположен на Академической, 30, совсем рядом со студенческой Стоматологической клиникой Международного гуманитарного университета и Международной академической школой. Теперь будущие ученики школы, студенты, живущие неподалеку в общежитии Одесской Юракадемии, сотрудники Стоматологической клиники обеспечены чистой питьевой водой. Это второй проект по созданию бюветных комплексов в городе. Первый источник чистой воды был открыт рядом с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», недалеко от студенческого храма Святой мученицы Татианы, и сегодня и тот, и другой бюветы очень востребованы одесситами. Кроме всего прочего мы стремились к тому, чтобы пространство возле школы, этот район стал любимым местом отдыха одесситов. Вокруг школы будет создан парковый комплекс, сохранены старые и высажены новые зеленые насаждения. Мы надеемся, что это место станет неким местом притяжения, где будут встречаться, отдыхать одесситы и приезжать гости нашего города.

– Обучение в этой школе будет доступно для всех одесситов?

– Я думаю, что да. Сейчас ведутся переговоры с городской властью о предоставлении школе ряда льгот в плане коммунальных услуг и прочего. Вы понимаете, что без помощи власти содержать такую колоссальную махину, как эта школа, представляется проблематичным. Но мы надеемся, что какие-то формы взаимодействия будут найдены.

– Хотелось бы еще упомянуть о прекрасной базе отдыха в Затоке, принадлежащей Национальному университету «Одесская юридическая академия», отдохнуть на которой стремятся все преподаватели и студенты. Будет ли в дальнейшем развиваться проект, появятся ли какие-либо новшества, будут ли предусмотрены льготы, связанные с доступностью для преподавателей новой Международной академической школы отдохнуть на базе в Затоке?

– Я уверен, что так оно и будет. Вы знаете, когда мы говорим о современных вузах страны, не стоит забывать, что многие из них построены еще в советские времена. Руководителям по сути досталась уже готовая база, им надо было только сохранить то, что они получили. Но, к сожалению, и этого не было сделано. Национальный университет «Одесская юридическая академия» родился вместе с независимостью Украины, мы начинали практически с нуля. База отдыха, которая находится в Затоке, тоже создавалась с нуля. Сегодня это современный туристический комплекс, на котором имеют возможность отдыхать студентыи преподаватели с 85 процентной скидкой, то есть за отдых на базе европейского уровня они платят копейки. И это правильно, потому что комплекс относится к Национальному университету «Одесская юридическая академия», к Международному гуманитарному университету, и здесь думают о людях, о студентах, преподавателях. Когда будет завершено строительство Международной академической школы, она войдет в учебный комплекс университета, и конечно преподавателям школы будут предоставлены такие же льготы для отдыха на базе в Затоке. В общем, чтобы полностью замкнуть цикл, нам осталось построить и открыть еще только детский сад. Я думаю, что и это будет сделано.

– Спасибо большое за содержательную беседу.