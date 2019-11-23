Рядом с вами живет бабушка – вам повезло

Бабушка по совместительству

Не удивляйтесь такому заголовку – бывают и такие, и немало. Об одной такой женщине я хочу рассказать. Звать ее Анна Георгиевна. Мы с ней знакомые многие годы, с пор, когда она еще была Аня. Высокая, стройная, симпатичная. Из таких женщин, вслед которым многие мужчины смотрят пристальным взглядом. Супруг ее, Николай, тоже был видный мужчина. В общем, внешне идеальная пара. На работе ценили его как знающего инженера. Затем наши дороги разошлись, и с этой семейной парой я не встречался несколько десятков лет. Но, как говорят, мир тесен. Тем более что живем-то мы в одном городе. Однажды наши пути сошлись в Аркадии.

Сначала я не обратил внимания на пожилую женщину, что заботилась о двух детишках – мальчик то и дело стремился убежать к фонтану, а второй ребенок еще мирно лежал в коляске, усердно посасывая пустышку. Эту женщину с коляской и двумя малышами я видел здесь несколько раз, не обращая на них особого внимания, но однажды женщина неожиданно обратилась ко мне с вопросом:

– Вы меня не узнаете?

Вопрос был для меня неожиданным, но интригующим.

– Что-то не припомню, – поспешил с ответом. И в это мгновенье меня пронзило словно молнией. Я более внимательно пригляделся к чертам лица женщины и тут же вспомнил.

– Александр Афанасьевич, я Аля, помните нашу встречу на заводе, я вас тогда же познакомила с моим супругом и вы у него брали интервью?

За свою многолетнюю журналистскую жизнь мне пришлось беседовать со многими людьми разных профессий и возрастов, всех не запомнишь. Но эта супружеская пара мне почему-то запомнилась. Николай в той беседе обратил мое внимание на очень важную проблему необходимости усовершенствования орудий обработки почвы. Сделать их более облегченными, мобильными и производительными – была его идея.

С того времени изменились не только мы, но и государство. Меня же заинтересовала сегодня Аня, откуда дети, да еще и маленькие? Очевидно внуки, подумал я.

– А это не мои дети и даже не мои внуки, – поспешила она с ответом.

– А что, вы в няни подались?

– Да нет, просто присматриваю за ними. Это дети моих хороших соседей. Когда-то родители, мамы этих малышей, очень помогли мне в трудную минуту, пришло время и возможность помочь им.

И дальше Анна Георгиевна рассказала о своей прошедшей жизни.

– Поженились мы с Николаем, когда мне было 22, а ему 25 лет. Жили на съёмной квартире, поэтому о детях речи не могло и быть. А когда на заводе нам выделили двухкомнатную квартиру, решили: вот обживем ее и тогда заведем ребенка. А время шло. И вдруг заболел муж. Два года он промучился и в 35 лет его не стало. Осталась я одна в двух своих комнатах. Рядом не было ни одной родной души. Мом родители жили в Челябинске, а Коля вырос сиротой. В эти трудные годы, когда я не могла пережить потерю мужа, рядом жили очень добрые соседи, у которых была взрослая дочь Таня, студентка. В эти самые тяжелые для меня в моральном отношении годы ко мне на помощь пришла эта семья. Супруги были люди пожилые, с большим жизненным опытом. Они-то меня сердечно обогрели. Не знаю, без них выдержала бы я одиночество или могила меня успокоила? Танина мама, увидев мое состояние, старалась быть часто со мной. Всегда приглашала к себе в квартиру, или на прогулку в город, или в кино. Так постепенно она отвлекла меня от свалившегося на меня горя.

– А больше замуж не решились выходить?

– О каком замужестве могла идти речь, я была уверена, что моего Колю никто не заменит. И вот когда мне уже было за 50 лет, я впервые пожалела о том, что у нас не было детей. Был бы ребенок, было бы легче переживать трудности. Да и сейчас, когда нахожусь на пенсии, была бы родная кровинка рядом, естественно, было бы радостнее жить. Возможно уже были бы внуки, но я довольна тем, что у меня есть милые соседи, которые нуждаются в моей помощи, и я это делаю с любовью. Ведь у этих детишек уже нет родной бабушки, и я стараюсь от всего сердца быть им такой.

-А как получилось, что вы решили воспитывать соседских детей, ведь их мама могла, как положено по закону, быть в декретном отпуске?

– Таня так и думала, когда родила мальчика, но я ее отговорила, для чего привела житейский пример. На нашем предприятии молодая мама родила ребенка и ушла в декретный отпуск, а затем продлила отпуск, тоже по закону, по уходу за новорожденным. Но еще отпуск не окончился, как появился еще один ребенок. Так молодая мама «отдыхала» шесть лет, а после окончания декретных отпусков на работу не пришла. Когда я ее встретила и спросила, почему она не работает, сказала: я боюсь возвращаться на прежнюю работу, я почти все забыла. Придётся переквалифицироваться.

Время идет, но она пока не торопится переквалифицироваться. Дети дома, в садик их трудно определить. Так и сидит дома. А чтобы подобного не случилось с моей Таней, я предложила ей, как только мальчика отлучит от груди, пусть возвращается на работу, а я буду смотреть за ее сыном, к которому отношусь как к родному внуку. А затем появилась внучка. Так и живем дружно, по-соседски, как одна семья. Я им помогаю и себя не считаю одинокой. Слава Богу, пока здоровье этому способствует.

Я смотрю на Анну Григорьевну и хочется сказать, что есть же на свете такие бескорыстные люди, которые лишены своего счастья, но делают все, чтобы счастливы были другие

Бабушка – вторая мама

Без преувеличения можно утверждать, что все взрослые с особой благодарностью вспоминают свое детство, когда им приходилось бывать у бабушки. Больше всего это относится к тем, кто жил в селе. Здесь сохранились многовековой уклад и особые отношения к бабушкам. Ведь именно бабушки чаще всего воспитывали внуков, освобождая своих взрослых детей от забот об их детях. Вот почему сельские дети чаще всего с особой любовью вспоминают то время, которое они проводили у бабушки и дедушки. Да и городские детишки с удовольствием отправляются на летние каникулы к бабушке и дедушке. Ибо они ощущают, с какой любовью и лаской их встречают там. Очевидно это происходит потому, что сами дедушка и бабушка из-за своих забот не смогли отдать всю полноту родительской любви своим детям и сейчас восполняют это. Ведь не зря говорят: «Внуки – продолжение детей». Причем бабушки и дедушки могут воспитывать внуков лучше, чем своих детей, так как уже имеют жизненный опыт. Но нередко родители недовольны тем, что старики слишком балуют детей, которым не нравится строгость родителей.

Однако мне приходилось встречаться с таким явлением, когда родная бабушка говорит дочери: «Я вырастила тебя сама, теперь ты сама воспитывай своих так, как вы с мужем хотите, чтобы не обвиняли меня в неправильном воспитании внуков. Так мне спокойнее и надежнее». И довольствуется тем, что не забывает о праздниках и днях рождения малышей, чтобы их поздравить и одарить подарками.

Говоря о роли бабушек, дедушек в воспитании детей, следует отметить, что их помощь особо важна тогда, когда в молодой семье появился первый ребенок. Их знания и опыт имеют неоценимое значение. Да и помощь важна. Ведь на кого, как не на близкого человека ты можешь оставить своего ребенка, когда необходимо отлучиться из дому. А кто, как не бабушки могут присмотреть малыша, если родителям надо уйти на работу. Сдать в ясли – это несбыточная мечта, и нередко без взятки за место туда лучше не заходить. То же вас ожидает и при пробе получить место в садике. А если кому такой шанс улыбнется, то стоит ребенку пойти несколько дней в садик, как он обязательно подхватит инфекцию и маме придется сидеть дома с малышом на бюллетене. И так продолжается, пока ребенок не переболеет всеми болезнями, которыми насыщен детский садик. Есть еще другой выход – нанять няню. Это выход, но не совсем удобный. Во-первых, няня – очень дорогое удовольствие. Нередко ей необходимо платить столько, сколько многие мамы зарабатывают на своей работе. Надежда лишь на зарплату супруга. А на одну зарплату не так-то легко прожить. Во-вторых, няня – чужой человек и как она будет относиться к ребенку, кто знает. Ведь ей важно получить денежку своевременно и побольше.

Прогуливаясь по городу, особенно в районе Аркадии, я нередко наблюдал бабушек с малышами в колясочке. Присмотритесь к ним внимательно, и вы сами можете определить, кто смотрит за ребенком. Нередко можно видеть такую картину: женщина впереди себя катит коляску, водрузив себе на нос темные очки, чтобы защитить себя от солнца, а малыш лежит напротив солнца незащищенный и ему солнце слепит глаза. Иногда можно наблюдать и такую картину. Несколько нянь с детками в колясках собираются на берегу моря, выстраиваются в кружок и дружно выкуривают сигареты, «дышат» морским воздухом. А каково оно детишкам, их это мало волнует, важно дождаться конца дня и сдать ребенка родителям. А иногда няня, если ребенок начинает плакать, с гневом раскачивает коляску, таким образом желая успокоить малыша.

Другое дело – родная бабушка или такая бескорыстная женщина, как Аня, о которой шла речь выше, они без злости успокоят малыша. Выполняют это с лаской к ребенку, да и относятся к нему с любовью. Если у вас есть бабушка, дедушка, свекровь или теща – вам повезло. Цените их. А старикам, в свою очередь, хочется пожелать: будьте внимательны к своим детям и благодарите Бога, что они наградили вас внуками.