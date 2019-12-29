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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одессе новогодние ёлки меняют на сладости (адреса)

Категория: Новости

В Одессе новогодние ёлки меняют на сладости (адреса)

Каждый одессит, который принял решение избавиться после новогодних праздников от зеленой красавицы, сможет сделать это в специально отведенном месте, а не возле мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба мэрии.

Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Количество принесенных хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого.

Акция продлится до 1 февраля 2020 года.

В Одессе новогодние ёлки меняют на сладости (адреса)

 

Адреса пунктов приема использованных новогодних ёлок и сосен:
ул. Ак. Королева, 114 (во дворе); 
ул. Ак. Вильямса, 65, 59; 
просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом); 
ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе); 
ул. Ак. Вильямса, 46/3; 
просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копейка»); 
Люстдорфская дорога, 176 (во дворе), 
просп. Ак. Глушко, 26 (в парке); 
ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома); 
ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП); 
ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зелёная зона);
ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);
просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);
ул. Шишкина, 52/2А; 
просп. Небесной Сотни, 4; 55; 
ул. Героев Крут, 1; 
ул. Варненская, 5/2; 
просп. Адмиральский, 9; 
ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12); 
ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС); 
ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);
ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3); 
Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46); 
ул. Ефимова, 2 (ПУ-5); 
ул. Болгарская, 16; 
ул. Балковская, 199; 
ул. Средняя, 47; 
ул. Б. Хмельницкого, 64; 
просп. Александровский, 4; 
ул. Канатная, 19/21; 
ул. Большая Арнаутская, 18;
просп. Александровский, 27; 
ул. Кутузакия, 28; 
ул. Десятого апреля, 2; 
ул. Нежинская, 28; 
ул. Княжеская, 4; 
ул. Транспортная, 8А;
просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена); 
ул. Сегедская, 8; 
ул. Черняховского, 5; 
ул. Тираспольская, 13 (во дворе); 
ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65; 
ул. Малая Арнаутская, 25; 
ул. Большая Арнаутская, 83; 
ул. Атамана Чепиги, 9; 
ул. Балковская, 36/5; 
ул. Сергея Ядова, 22; 
просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы); 
просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной); 
ул. Заболотного, 36; 
ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной); 
ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной); 
ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной); 
ул. Заболотного, 19; 
просп. Добровольского, 95; 
ул. Марсельская, 9; 
ул. Героев обороны Одессы, 76; 
ул. Крымская, 70;
ул. Заболотного, 55; 
ул. Капитана Кузнецова, 95; 
ул. Героев обороны Одессы, 18; 
Николаевская дорога, 297; 
Николаевская дорога, 309; 
ул. Черноморского казачества, 167; 
ул. Николая Плыгуна, 3; 
ул. Ширшова, 21; 
ул. Краснослободская, 88.



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