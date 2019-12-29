В Одессе новогодние ёлки меняют на сладости (адреса)

Каждый одессит, который принял решение избавиться после новогодних праздников от зеленой красавицы, сможет сделать это в специально отведенном месте, а не возле мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба мэрии.
Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Количество принесенных хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого.
Акция продлится до 1 февраля 2020 года.
Адреса пунктов приема использованных новогодних ёлок и сосен:
ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);
ул. Ак. Вильямса, 65, 59;
просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);
ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);
ул. Ак. Вильямса, 46/3;
просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копейка»);
Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),
просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);
ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);
ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);
ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зелёная зона);
ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);
просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);
ул. Шишкина, 52/2А;
просп. Небесной Сотни, 4; 55;
ул. Героев Крут, 1;
ул. Варненская, 5/2;
просп. Адмиральский, 9;
ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);
ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);
ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);
ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);
Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);
ул. Ефимова, 2 (ПУ-5);
ул. Болгарская, 16;
ул. Балковская, 199;
ул. Средняя, 47;
ул. Б. Хмельницкого, 64;
просп. Александровский, 4;
ул. Канатная, 19/21;
ул. Большая Арнаутская, 18;
просп. Александровский, 27;
ул. Кутузакия, 28;
ул. Десятого апреля, 2;
ул. Нежинская, 28;
ул. Княжеская, 4;
ул. Транспортная, 8А;
просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);
ул. Сегедская, 8;
ул. Черняховского, 5;
ул. Тираспольская, 13 (во дворе);
ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;
ул. Малая Арнаутская, 25;
ул. Большая Арнаутская, 83;
ул. Атамана Чепиги, 9;
ул. Балковская, 36/5;
ул. Сергея Ядова, 22;
просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);
просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);
ул. Заболотного, 36;
ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);
ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);
ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);
ул. Заболотного, 19;
просп. Добровольского, 95;
ул. Марсельская, 9;
ул. Героев обороны Одессы, 76;
ул. Крымская, 70;
ул. Заболотного, 55;
ул. Капитана Кузнецова, 95;
ул. Героев обороны Одессы, 18;
Николаевская дорога, 297;
Николаевская дорога, 309;
ул. Черноморского казачества, 167;
ул. Николая Плыгуна, 3;
ул. Ширшова, 21;
ул. Краснослободская, 88.