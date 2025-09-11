В течение прошлого года 30% граждан Украины сталкивались с коррупционными проявлениями, 23% из них согласились на предложенные коррупционные схемы, тогда как 68% отказались. Таковы результаты социологического исследования, которое провело исследовательское агентство Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine, сообщает TI Ukraine.
“Опрос указал на актуальность проблемы коррупции, ведь подавляющее большинство украинцев считает коррупцию массовым явлением — об этом сообщили 87% опрошенных”, — отмечает общественная организация.
“Хотя такое мнение разделяют все возрастные группы, люди старше 65 лет оценивают ее уровень наиболее критично — 90% опрошенных. Зато молодежь до 24 лет выражает несколько более сдержанные оценки — в этой возрастной категории на распространенность указывают 81% респондентов”, — добавляет TI Ukraine.
“Наше исследование показало, что если сейчас с двойным усилием не внедрять системные изменения, не делать шаги, которые реально показали бы движение страны в сторону бескоррупционности, то будущего у этой политической власти нет”, — комментирует результаты исследования Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Ukraine.