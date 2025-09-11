“Хотя такое мнение разделяют все возрастные группы, люди старше 65 лет оценивают ее уровень наиболее критично — 90% опрошенных. Зато молодежь до 24 лет выражает несколько более сдержанные оценки — в этой возрастной категории на распространенность указывают 81% респондентов”, — добавляет TI Ukraine.