Украинские чиновники, судьи и некоторые командиры ВСУ рассказывают, что детей украинских необходимо готовить к войне с детсадов и школ, а сами отправляют своих отпрысков учиться за границу. Этому посвящен новый сюжет “Бигус.инфо”.

Журналисты приводят в пример заместителя главы 4-го центра рекрутинга сил ТрО Игоря Швайку. Он называл уехавших учиться за границу детей “крысами, которые сбегают с корабля”. При этом его сын и дочь находятся в Бельгии.

Дочь министра соцполитики и единства Дениса Улютина учится в Эстонском университете естественных наук на ветеринара. На её учебу Улютин потратил 220 тыс. грн.

Народный депутат Тарас Батенко критиковал Министерство образования и науки за то, что оно годами закрывало глаза на отток молодежи за границу. Между тем его дочь учится в Нидерландском университете, что обходится нардепу почти в 690 тыс. грн за год.

Мэр Николаева Александр Сенкевич постоянно говорит, что в город нужно возвращать молодежь, но его собственные дети живут с супругой в Польше.

Многие чиновники в комментарии журналистам по поводу такой ситуации заявили, что их дети уже взрослые и сами выбирают, где им жить и учиться.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что его дети, которые учатся в Великобритании, пойдут в армию после 25 лет. ”Михаил, Тадей и Иван получают образование не во Львове. Но если придёт время, они все вернутся, ведь у нас в армию идут с 25 лет. Все они пойдут, никто не будет прятаться. А зачем?” — сказал Садовый.

Напомним также о скандале, в который попала телеведущая Наталья Мосейчук после её заявлений в соцсетях о том, что ко всем украинцам домой “постучит” СБУ и что всем мужчинам придётся идти в ТЦК. Пользователи обвинили её в лицемерии, так как её 27-летний сын живёт в Европе.