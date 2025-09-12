Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что полная оценка инцидента с российскими дронами в Польше еще продолжается, поэтому отказался говорить, было ли это преднамеренное нападение или ошибка.

Об этом он сказал в среду, выступая с заявлением о вторжении российских дронов в Польшу, сообщает "Европейская правда".

Генсеку задали прямой вопрос, есть ли уже предварительная оценка намерений РФ – было ли это преднамеренное нападение, преднамеренное вторжение или ошибка.

"Полная оценка продолжается. Но, конечно, независимо от того, было ли это преднамеренно или нет, это абсолютно безрассудно. Это абсолютно опасно. Но, как я уже сказал, полная оценка продолжается", – ответил на это Рютте.

Он добавил, что Россия должна остановить эскалацию войны и прекратить нарушать воздушное пространство союзников.

"И знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – сказал генсек Альянса.

Он также отметил, что Североатлантический совет собрался в среду утром и обсудил ситуацию в свете запроса Польши о консультациях в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

"Союзники выразили солидарность с Польшей и осудили безрассудное поведение России... Понятно, что нарушение прошлой ночью не является единичным случаем", – сказал Рютте.

НАТО будет внимательно следить за ситуацией вдоль восточного фланга, средства противовоздушной обороны Альянса будут постоянно начеку, сказал он.

Семь беспилотников найдены в Польше после ночной атаки России, также были найдены остатки одной ракеты.

Между тем, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что "инцидент" с российскими дронами в Польше доказывает: венгерская политика призывов к "миру" в войне между Украиной и Россией является правильной.





