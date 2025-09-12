Из-за полномасштабной войны и постоянных атак России Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным израильских СМИ, Украина не позволит провести ежегодное паломничество десятков тысяч хасидов в Умань в сентябре из-за проблем с безопасностью, вызванных длительной войной с Россией.

Решение запретить паломникам посещать могилу хасидского лидера раввина Нахмана из Бреслова во время праздника Рош Ха-Шана частично связано с запретом массовых собраний, который действует по всей Украине с февраля 2022 года, когда Россия вторглась в страну.

Более того, в последнее время Россия усилила атаки дронов и ракет на города Украины, включая масштабные атаки на западную и центральную Украину, где расположена Умань.

В предыдущие годы Украина настоятельно рекомендовала паломникам не посещать этот регион из-за проблем с безопасностью, но десятки тысяч людей все равно совершали путешествие, въезжая в Украину через границу с Молдовой.

Анонимный украинский чиновник сообщил информационному агентству i24, что Киев разочарован отсутствием поддержки со стороны Израиля в условиях угрозы со стороны России и требует, чтобы в случае разрешения на проведение паломничества, как и планировалось, Иерусалим предоставил как финансовую поддержку, так и физическое присутствие полиции на месте в Умани.

Отдельно издание сообщило, что правительство Молдовы также требует от Израиля различных гарантий прежде чем согласиться позволить хасидским паломникам из Израиля прилететь в Молдову и оттуда отправиться в Умань.

Среди требований:

финансирование Израилем временного терминала для дополнительных рейсов, перевозящих паломников к месту паломничества и обратно, на сумму восемь миллионов шекелей;

присутствие полиции вдоль маршрута и на рейсах;

финансирование необходимого оборудования для обеспечения безопасности и логистики.

Издание пишет, что Молдова хочет, чтобы Израиль до 3 сентября перечислил молдавскому правительству полную сумму для проведения операции, иначе она не будет разрешена.

Заметим, что ежегодно десятки тысяч людей путешествуют в Умань на еврейский Новый год, чтобы посетить могилу хасидского мудреца раввина Нахмана из Бреслова, который жил на рубеже 19 века.

Напомним, что в прошлом году Украина также призвала хасидов воздержаться от паломничества. Однако в сентябре стало известно, что в Умани согласились принять тысячи хасидов с одной оговоркой.

Отметим, что в 2025 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 22 сентября.





Источник