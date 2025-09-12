Американский авиастроительный гигант Boeing в августе 2025 года поставил авиакомпаниям 57 коммерческих самолетов, что более чем в четыре раза превышает общее производство российской авиапромышленности за весь период с начала полномасштабного вторжения в Украину. С января по август, по данным Boeing, поставки составили 385 самолетов, что уже превысило показатель за весь 2024 год, когда клиентам было передано 348 машин. С начала 2025 года капитализация концерна выросла на 29,3%.

В то же время авиационная отрасль в России продолжает демонстрировать негативную динамику. Из 15 пассажирских самолетов, запланированных к производству в 2025 году, российские предприятия смогли сдать перевозчикам только один. При этом с 2022 по 2025 годы в стране было выпущено только 13 авиалайнеров: 12 “Сухой Суперджет” и один Ту-214.