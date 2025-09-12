После громкого заявления Дональда Трампа о том, что мигранты из Гаити едят собак и кошек в городке Спрингфилд (штат Огайо), американская сетевая интеллигенция решила выяснить, а кто же такие эти гаитянцы.

Результат ошеломил многих: по ряду исследований средний уровень IQ в Гаити составляет всего 67. По медицинской классификации это соответствует категории дебилизм или «умственная отсталость».

Факт вызвал шок даже у тех, кто привык скептически относиться к подобным цифрам. Действительно ли существует страна, где средний показатель интеллекта населения настолько низок? Оказалось — да.

Гаити — одна из беднейших стран Западного полушария, пережившая колониализм, военные перевороты, разрушительные землетрясения и эпидемии. Все это напрямую влияет на качество жизни, медицины и системы образования.

Неудивительно, что в американских медиа и соцсетях разгорелись ожесточенные споры: одни обвиняют Трампа в расизме и демагогии, другие же заявляют, что он лишь озвучил неприглядную правду.

Так или иначе, «гаитянский вопрос» внезапно превратился из экзотической темы в горячий информационный повод, расколовший общественное мнение в США.