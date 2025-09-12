«З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ОДЕСО!» в Одеському літературному музеї відбудеться святковий концерт

13 вересня 2025 року о 14:00 в Одеському літературному музеї відбудеться святковий концерт, присвячений Дню народження нашого міста. Це буде особлива подія, що об’єднає мистецтво слова і музики, подарувавши слухачам незабутні враження.

Ведуча — Наталія Каданцева, яка створить теплу й урочисту атмосферу.

У програмі прозвучать шедеври світової та української музики:

«Запретная мелодия» Гастальдоні — Наталія Каданцева

Вокальний цикл на вірші Муси Джаліля — Анна Кондакова (сопрано), партія фортепіано Наталія Ізуграфова

Ав’єтан. Елегія — Ірина Журенко (альт), партія фортепіано Наталія Фортученко

Дж. Пуччіні. Вальс Мюзетти з опери «Богема» — Олена Кір’якова, партія фортепіано Н. Ізуграфова

Ж. Массне. Аріозо Вертера з опери «Вертер» — Геннадій Корягін, партія фортепіано Н. Ізуграфова

А. Кос-Анатольський. «Де ви, очі» (сл. А. Пашка) — Євгеній Сільніцький, партія фортепіано Н. Ізуграфова

Х. Туріна. Іспанський романс — Олена Кір’якова, партія фортепіано Н. Ізуграфова

Е. де Куртіс. «Не плач» (Tu, ca nun chiagne!) — Євгеній Сільніцький, партія фортепіано Н. Ізуграфова

Р. Леонкавалло. «Mattinata» («Світанок») — Геннадій Корягін, партія фортепіано Н. Ізуграфова

М. Мангані. «Романс» — Богдана Третяк, клас заслуженого діяча мистецтв Зіновія Буркацького, партія фортепіано Людмила Гавриленко

О. Білаш. «Два кольори» (сл. Д. Павличка) — Вікторія Паркіна

В. Івасюк. «Червона рута» — Вікторія Паркіна

А. Гулак-Артемовський. Молитва Андрія «Блаженний день, блаженний час» з опери «Запорожець за Дунаєм» — Євгеній Сільніцький

Одеський літературний музей вкотре підтвердить, що є не лише хранителем культурної спадщини, а й активним осередком сучасного мистецького життя міста.