«З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ОДЕСО!» в Одеському літературному музеї відбудеться святковий концерт

13 вересня 2025 року о 14:00 в Одеському літературному музеї відбудеться святковий концерт, присвячений Дню народження нашого міста. Це буде особлива подія, що об’єднає мистецтво слова і музики, подарувавши слухачам незабутні враження.
Ведуча — Наталія Каданцева, яка створить теплу й урочисту атмосферу.
У програмі прозвучать шедеври світової та української музики:
«Запретная мелодия» Гастальдоні — Наталія Каданцева
Вокальний цикл на вірші Муси Джаліля — Анна Кондакова (сопрано), партія фортепіано Наталія Ізуграфова
Ав’єтан. Елегія — Ірина Журенко (альт), партія фортепіано Наталія Фортученко
Дж. Пуччіні. Вальс Мюзетти з опери «Богема» — Олена Кір’якова, партія фортепіано Н. Ізуграфова
Ж. Массне. Аріозо Вертера з опери «Вертер» — Геннадій Корягін, партія фортепіано Н. Ізуграфова
А. Кос-Анатольський. «Де ви, очі» (сл. А. Пашка) — Євгеній Сільніцький, партія фортепіано Н. Ізуграфова
Х. Туріна. Іспанський романс — Олена Кір’якова, партія фортепіано Н. Ізуграфова
Е. де Куртіс. «Не плач» (Tu, ca nun chiagne!) — Євгеній Сільніцький, партія фортепіано Н. Ізуграфова
Р. Леонкавалло. «Mattinata» («Світанок») — Геннадій Корягін, партія фортепіано Н. Ізуграфова
М. Мангані. «Романс» — Богдана Третяк, клас заслуженого діяча мистецтв Зіновія Буркацького, партія фортепіано Людмила Гавриленко
О. Білаш. «Два кольори» (сл. Д. Павличка) — Вікторія Паркіна
В. Івасюк. «Червона рута» — Вікторія Паркіна
А. Гулак-Артемовський. Молитва Андрія «Блаженний день, блаженний час» з опери «Запорожець за Дунаєм» — Євгеній Сільніцький
Одеський літературний музей вкотре підтвердить, що є не лише хранителем культурної спадщини, а й активним осередком сучасного мистецького життя міста.