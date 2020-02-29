История забытого памятника

В прошлых номерах нашей газеты (№№45, 47, 49 от 2019 года) мы рассказывали, как в ноябре 2016 года, объединив усилия одесских историков и краеведов, удалось оказать помощь австрийским родственникам фельдмаршал-лейтенанта, командующего ограниченным военным контингентом и военного губернатора Одессы в 1918 году Эдварда Эдлера фон Бёльца, спустя 100 лет разыскать его место захоронения на католическом участке 2-го Христианского кладбища с последующим восстановлением уничтоженного вандалами памятника.

Тогда же, по окончании скромной церемонии открытия, мы показали австрийским гостям, среди которых были представители австрийской организации Schwarzes Kreuz («Чёрный Крест»), ещё один заброшенный мемориал, связанный с историей пребывания в Одессе австро-венгерских войск, поддерживающих гетмана П.П. Скоропадского в 1918 г., и также находящийся в крайне удручающем состоянии.

Покосившийся монумент у самого забора был уже давно лишён таблички с упоминанием усопших, а само место вокруг него использовалось в качестве мусорной свалки.

Важно отметить, что изначальный текст, венчающий памятник, был составлен не совсем корректно. На этом месте были похоронены 21 австро-венгерский солдат, окончившие свой земной путь во время нахождения в Одессе, а исходя из текста, они все были определены как немецкие.

Благодаря кропотливой поисковой работе и архивным документам профессора А.Сурилова, а также тесному сотрудничеству с австрийской миссией Schwarzes Kreuz, удалось восстановить 20 имён из 21 военнослужащего, заброшенных волей истории и своего командования на одесскую землю и окончивших тут свой земной путь:

Alsleben Pavel (14.11.1880 – 24.11.1918); Arnold Max, Gefreiter (20.04.1893 – 14.11.1918); Bilz Friedrich, Feldwebel (14.12.1982 – 19.05.1918); Bronner August, Gefreiter (10.03.1875 – 14.11.1918); Engels Evgenii, Flieger (30.12.1899 – 19.11.1918); Friеdrich Julius, UOffz. (02.07.1893 – 22.11.1918); Herz Kurt, Gefreiter (28.04.1895 – 13.11.1918); Knopke August (10.06.1877 – 21.11.1918); Kularz Wilhelm (06.09.1889 – 24.11.1918); Kunz Adolf, Gefreiter (07.10.1896 – 20.07.1918); Walter Lammer (07.10.1897 – 23.07.1918); Marchi Oliver, Jäger (1875 – 28.11.1918); Meyer Karl (09.11.1878 – 28.11.1918); Penner Ferdinand (23.03.1898 – 16.11.1918); Pitlik Bronislav, Flieger (09.10.1896 – 23.11.1918); Schmidler Wilhelm (03.05.1898 – 17.11.1918); Schneider Anton, Sanitäter (26.11.1918); Slamann Josif, Eisenbahn (19.03.1878 – 20.11.1918); Wilk Johann, Pionier (27.12.1893 – 20.11.1918); Zirks Johann (12.05.1890 – 27.11.1818).

Как только австрийской стороной были подтверждены найденные списки, началась работа по согласованию реставрационных работ, включающих в себя реконструкцию самого памятника на месте погребения, с обязательным сохранением оставшейся оригинальной части мемориала.

И вот спустя два года, в 2018 году, после демонстрации этого места австрийским представителям, в канун 100-летия окончания Первой мировой войны, памятник был восстановлен и дополнен поименным списком военнослужащих. Для проведения церемонии открытия мемориала, назначенной на 13 октября 2018 года, в Одессу из Вены прибыла делегация с представителями уже упомянутой выше австрийской миссии Schwarzes Kreuz во главе с господином Отто Яусом и первым секретарём посольства Австрии в Украине Флорианом Кольфюрстом.

С украинской стороны, кроме представителей общественности и нашей небольшой команды энтузиастов сохранения истории, на мемориальном мероприятии присутствовали заместитель главы Одесской областной государственной администрации С.В. Калебошин и заместитель командующего войсками оперативного командования «Південь» генерал-майор Б.Г. Жуковский.

Восстановленный памятник на месте братского захоронения венчала философская надпись на украинском и немецком языках «На цьому місті спочивають колишні воїни Австро-Угорської імперії, що полягли у Першій світовій війні 1914-1918 років. Пам‘яті їх та усіх інших солдатів, що полягли на полях битв. Хай їхня доля закликає до миру між народами світу».

По окончании церемонии открытия и освящения памятника в Доме ученых состоялась небольшая презентация выставки, посвящённой незаслуженно забытым одесским страницам истории Первой мировой войны.

По окончании мероприятия представители австрийской государственной миссии Schwarzes Kreuz отметили нашу скромную работу, вручив членам инициативной группы награды за помощь и содействие в организации восстановления забытых фрагментов нашей истории, что в значительной мере укрепляет взаимоотношения между нашими странами.

Хочется надеяться, что эти поднятые из забвения во многом благодаря культуре уважения к памяти предков наших иностранных гостей фрагменты истории, в том числе нашей страны и города, приобретая новое звучание спустя век, дадут импульс к тому, чтобы не забывать и уважать нашу сложную и такую многогранную историю.

Пусть пример отношения к памяти своего прадеда Э.Э. фон Бёльца этой австрийской семьи, на протяжении пяти поколений не прекращающей помнить и предпринимать усилия по поиску места захоронения своего родственника, станет примером и для нас в благородном и важном деле сохранения памяти о своих родственниках и героях!

А пока нам удалось продемонстрировать иностранным гостям, что мы хоть ещё и только учимся уважать свою историю во всём её многообразии событий, но и относимся с уважением к памяти других.