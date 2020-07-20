Diplomat Tennis Cup праздник молодости и спорта!

На выходных состоялся турнир Diplomat Tennis Cup. Не смотря на юный возраст турнира, зрители стали свидетелями настоящей игры! Были захватывающие подачи, шла напряженная борьба - волна эмоций захлестывала! Хочется сказать огромное спасибо всем присутствующим на турнире! Вы создали невероятную атмосферу соревнования, заставляли задерживать дыхание на очередной подаче и с облегчением выдыхать, когда мяч отскакивал от ракетки.

Время подвести итог. Прошла церемония награждения поб едителей турнира Diplomat Tennis Cup. Мы узнали имена наших чемпионов! Вместе с организатором Сергеем Бондарчуком поздравляем победителей Михаила Чернышева (1 место) и Андрея Братишка (2 место) с заслуженной победой. Оба игрока отчаянно сражались в борьбе за победу, проявляя лучшие спортивные качества!

Партнерами мероприятия выступили Наталия Бондарчук Президент Исследовательского института развития демократии, Богдан Терзи владелец компании Amillidius, Сергей Гончарук владелец Odessa’s First Private Dental Center, все они вручали дипломы для победителей и участников.

Бизнес-глянец Financoff выступил в роли информационного партнера, его редактор Эльвира Гаврилова из далекого Лиссабона, также присоединилась к поздравлениям победителей и организаторов турнира.

В планах организаторов провести еще не один такой праздник спорта и молодости. Очень надеемся, что вам всё понравилось!