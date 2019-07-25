 
Информация к новости
  • Просмотров: 43
  • Дата: Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10

В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.

Категория: Фоторепортаж


prev

В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.
next

Бэби-бокс, в котором родители анонимно могут оставить своего ребенка, расположен слева от центрального входа в родильный дом по улице Старопортофранковской, 24. Через 30 секунд срабатывает сигнализация, и персонал медучреждения забирают новорожденного.

Это окно – добрая инициатива. Оно будет страховкой от несчастных случаев. Это вариант честно отнестись к детям. Если кому-то не хватит сил быть родителем, то мы, медики, придём на помощь,

— отметил доктор медицинских наук, главврач роддома № 2 Максим Голубенко.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать