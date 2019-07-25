В роддоме № 2 открылось «окно жизни» для новорождённых.

Бэби-бокс, в котором родители анонимно могут оставить своего ребенка, расположен слева от центрального входа в родильный дом по улице Старопортофранковской, 24. Через 30 секунд срабатывает сигнализация, и персонал медучреждения забирают новорожденного.

Это окно – добрая инициатива. Оно будет страховкой от несчастных случаев. Это вариант честно отнестись к детям. Если кому-то не хватит сил быть родителем, то мы, медики, придём на помощь,

— отметил доктор медицинских наук, главврач роддома № 2 Максим Голубенко.