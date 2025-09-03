Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации рынка криптовалюты в Украине и определении правил ее налогообложения.

Как передает УНИАН, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине" (10225-д) проголосовали 246 народных депутатов.

Железняк сообщил, что налоги на доход от криптовалют будут общими и будут составлять 23% с прибыли (НДФЛ и военный сбор).

"Налоги общие будут (18+5%) с прибыли и первый год будет льготная ставка 5% с выхода в фиат в первый год. Кто регулятор (НБУ или НКЦБФР) до сих пор не известно", - написал нардеп.

Он отметил, что ко второму чтению законопроект претерпит значительные изменения.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие создаст прозрачные условия для операций с виртуальными активами, а также будет способствовать предотвращению преступлений, связанных с виртуальными активами, благодаря внедрению механизмов контроля, отчетности и налогообложения.

Документом предусматривается определение правового статуса виртуальных активов, а также введение механизмов налогообложения операций с виртуальными активами, в частности прибыли от их продажи.

Налогом будет облагаться прибыль от операций с виртуальными активами по результатам года, то есть все доходы от их продажи в течение года уменьшаются на осуществленные в течение года расходы на приобретение таких активов.

При этом не облагаются налогом:

доходы от операций по обмену одних виртуальных активов на другие;

доход от продажи виртуальных активов в пределах одной минимальной заработной платы;

стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создания) или бесплатного получения от их эмитентов.

"Для виртуальных активов, которые были приобретены до вступления в силу нового закона, предполагается, что в случае продажи таких виртуальных активов в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку 5% НДФЛ", - говорится в документе.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данило Гетманцев назвал большим преимуществом этого законопроекта дополнительные поступления в государственный бюджет, говорится в трансляции нардепа Алексея Гончаренко из зала парламента.

"Мы считаем, что по году сможем получить где-то 14-15 млрд гривень от налогообложения прибыли криптобирж и наших граждан. Еще важно – переходный период. Мы считаем, что тот, кто владеет криптой, может продать ее, уплатив не 23% от прибыли, а 10% от дохода, когда он будет доказывать те деньги, которые будут уникальные. возможность в течение 2026 года", – сказал Гетманцев.

Криптовалюта в Украине - главные новости

Народный депутат Даниил Гетманцев в апреле сообщал о вынесении проекта закона о налогообложении виртуальных активов на рассмотрение парламентского комитета. Он предусмотрел, среди прочего, регулирование обращения, статус регуляторов и налогообложение прибыли от операций с криптовалютой.

Народные депутаты в июне зарегистрировали законопроект, который дает право Национальному банку включать виртуальные активы в резервы Украины.