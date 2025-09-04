Руководитель Китая Си Цзиньпин поднял тему продления жизни в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Они обсудили этот вопрос по дороге на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, пишет Bloomberg. Разговор был записан в прямом эфире. Си сказал, что “раньше люди редко доживали до 70 лет”, а сейчас в этом возрасте “ты все еще ребенок”. В ответ Путин заявил, что, “благодаря развитию биотехнологий, человеческие органы можно будет постоянно пересаживать” — в результате “люди будут становиться все моложе и даже смогут достичь бессмертия”. На это Си заметил, что, “согласно прогнозам, шанс дожить до 150 лет есть уже в этом столетии”, после чего камера отключилась.

Путину и Си сейчас 72 года, и ни один из них не обозначил возможных преемников. Китайский руководитель отменил ограничение, по которому пост председателя КНР можно было занимать не больше двух пятилетних сроков, поэтому он вряд ли уйдет в 2027 году, отмечает издание. А Путин, побыв президентом четырежды, “обнулился” через изменение Конституции, чтобы получить возможность править Россией до 2036 года. На тот момент ему должно исполниться 84 года. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67 лет. Ранее The Times писала, что Путин прибегает к нетрадиционной медицине и регулярно принимает ванны с экстрактом крови из рогов, срезанных с живых оленей, поскольку это вещество якобы обладает омолаживающими свойствами и улучшает потенцию. Накануне стало известно, что Россия начнет поставлять оленей в Китай.

