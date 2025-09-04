Согласно прогнозу Министерства экономики на 2026-2028 годы цены на электроэнергию для бытовых потребителей (с декабря по декабрь соответствующих лет) ежегодно будут расти на 15% (плюс-минус 5%).

Об этом говорится в письме Минэкономики №3011-02/30287-03 с уточненными сценарными условиями функционирования экономики на 2026-2028 годы.

Содержание этого письма на заседании правительства 3 сентября раскрыло Министерство финансов в заключении (копия есть в распоряжении ЭП) к проекту решения, которое касается деятельности ГП "Гарантированный покупатель".

Напомним:

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 грн за кВт-ч.

Ранее НКРЭКУ приняла решение поднять тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей. Сообщалось, что для населения цены на электроэнергию остаются неизменными.

В среднем тарифы вырастут на 14% для первого класса напряжения и на 23% для второго класса напряжения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с 1 сентября 2025 года повысить тарифы на распределение электроэнергии для ряда операторов систем распределения (ОСР).

В августе Украина увеличила экспорт электроэнергии на 60% по сравнению с предыдущим месяцем - до 450 тыс. МВт*ч. С даты интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E показатель экспорта электроэнергии за месяц является рекордным. Наибольшие доли в структуре экспорта заняли Венгрия (38%) и Молдова (29%).

В июне 2025 г. Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем - до более 237 тыс. МВт-ч.

В июле Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16% по сравнению с июнем - до 282,2 тыс. МВт-ч.

Украина в период с 1 по 10 августа семь раз (2-4, 6 и 8-10 августа) занимала первое место по среднесуточному показателю индекса цены BASE на рынке электрической энергии "на сутки вперед" (РСВ), если сравнить с 26 странами Европы.

Источник