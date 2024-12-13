Турецкие СМИ пишут, что археологи обнаружили гробницу Святого Николая, епископа Мир Ликийских и филантропа, вдохновителя рождественского образа Санта-Клауса. Находка сделана в двухэтажной пристройке церкви Святого Николая в Демре, в турецкой Анталии.

Археологи обнаружили гробницу Святого Николая, греческого епископа-филантропа и вдохновителя рождественского образа Санта-Клауса, сообщает турецкое интернет-издание Türkiye Today.

Известняковый саркофаг длиной почти 2 метра был найден на такой же глубине в двухэтажной пристройке церкви Святого Николая в Демре, в турецкой Анталии. Раскопки здесь ведутся с 1989 года, так как это место считается последнитм приютом святого.

По мнению возглавившей проект "Наследие для будущего" Эбру Фатмы Финдик, доцента университета Хатай Кемаль, последняя находка - самая интригующая.

"Тот факт, что мы нашли саркофаг рядом с церковью, в которой, как считается, находится его гробница, может указывать на то, что мы нашли то, что искали, - говорит Финдик. - Это важное археологическое подтверждение исторических источников о месте захоронения Святого Николая".

Помимо самого местоположения гробницы, исследовательская группа надеется найти надпись, которая могла бы раскрыть больше деталей о том, кто находится внутри.

В беседе с Türkiye Today Финдик уточнила, что "надпись на саркофаге поможет определить, кто именно в захоронении, а также точный период, к которому оно относится".

На данный момент полностью вскрыта только крышка гробницы, видна небольшая часть погребальной камеры. Команда археологов планирует продолжить раскопки в ближайшие месяцы.

Кем был Святой Николай?

Святой Николай родился около 270 года н. э. в Мирах, Ликия (ныне Демре в Анталии) и был раннехристианским епископом. В восточной традиции он считается покровителем путешествующих, заключённых и сирот, в западной - покровителем практически всех слоёв общества, но в основном детей. Везде Николай почитается как чудотворец. Его боготворили за доброту и щедрость.

Изображение святого Николая с нимбом работы Ярослава Чермака Public Domain

Со временем почитание святого привело к появлению Санта-Клауса, веселого бородатого дарителя подарков, символа западных рождественских праздников. Имя Санта-Клаус произошло от голландского прозвища Святого Николая - Синтер Клаас.

О настоящем Святом Николае известно очень мало, за исключением того, что он был похоронен в церкви, названной в его честь, после смерти в 345 года н.э. Однако местонахождение его тела всегда оставалось загадкой, считалось, что оно было украдено в 1087 году и тайно перевезено в базилику Сан-Никола в Бари, Италия.

Несмотря на проведение научных исследований останков, доказательства того, что они действительно принадлежали Святому Николаю, остаются неубедительными, отмечают специалисты.

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