Украина заняла десятое место в Глобальном индексе принятия криптовалют (The 2025 Global Adoption Index). Об этом сообщает Chainalysis.

Это шестой ежегодный индекс глобального принятия криптовалют, который проводит Chainalysis. В каждом отчете анализируется как ончейн, так и оффчейн данные, чтобы определить, какие страны лидируют в мировом принятии криптовалют на уровне общины.

Исследование демонстрирует, как люди в разных странах мира принимают криптовалюту.

“В 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион еще больше укрепил свой статус глобального центра активности в области криптовалют, возглавляемый Индией, Пакистаном и Вьетнамом, население которых способствовало широкой адаптации как централизованных, так и децентрализованных услуг”, — говорится в сообщении.

Одновременно, Северная Америка поднялась на вторую самую высокую региональную позицию благодаря регуляторному импульсу, включая одобрение спотовых ETF на биткойн и четкие институциональные рамки, которые помогли легитимизировать и ускорить участие в криптовалютах через традиционные финансовые каналы, говорится в сообщении.

Глобальный индекс адаптации криптовалют состоит из четырех субиндексов, каждый из которых базируется на использовании различных типов криптовалютных услуг в странах. Авторы исследования ранжируют 151 страну, по которым имеют достаточные данные по каждому подиндексу.

Ранжирование происходит по таким характеристикам, как размер населения и покупательная способность, вычисляют геометрическое среднее рейтинга каждой страны во всех четырех подиндексах, а затем нормализуют это финальное число в диапазоне от 0 до 1, чтобы предоставить каждой стране оценку, определяющую ее общее ранжирование. Чем ближе окончательная оценка страны к 1, тем выше ее рейтинг.

Общий рейтинг индекса Украины — 8 баллов. По рейтингу полученных значений централизованного обслуживания розничной торговли — 4 балла. Рейтинг полученных значений централизованного сервиса — 6 баллов. Рейтинг полученных значений DeFi — 8 баллов. Рейтинг стоимости централизованной институциональной службы — 6 баллов.





