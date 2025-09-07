В Измаильском районе Одесской области зафиксированы тревожные изменения в составе воды. По данным лабораторных анализов, проведенных Государственной экологической инспекции юго-западного округа, в водоёме города Вилково, установлено критическое ухудшение качества воды.

Основные результаты исследования:

концентрация растворённого кислорода опустилась ниже 4,0 мгО₂/дм³, что приводит к мору рыбы и других водных организмов; выявлено превышение норм по аммонийному азоту, взвешенным веществам и фосфатам; зафиксировано наличие сероводорода, который даже в незначительных количествах вызывает паралич дыхания у обитателей водоёма и распространяет резкий запах тухлых яиц.

Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют о высоком уровне органического загрязнения и постепенной деградации экосистемы.

Специалисты подчёркивают: ситуация в Вилково – это тревожный сигнал. Загрязнение угрожает не только живым организмам в водоёме, но и качеству жизни людей, проживающих рядом.

