 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Аналіз води у Вилковому показав загрозу для екосистеми та здоров'я людей

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


В Измаильском районе Одесской области зафиксированы тревожные изменения в составе воды. По данным лабораторных анализов, проведенных Государственной экологической инспекции юго-западного округа, в водоёме города Вилково, установлено критическое ухудшение качества воды.

Основные результаты исследования:

  1. концентрация растворённого кислорода опустилась ниже 4,0 мгО₂/дм³, что приводит к мору рыбы и других водных организмов;
  2. выявлено превышение норм по аммонийному азоту, взвешенным веществам и фосфатам;
  3. зафиксировано наличие сероводорода, который даже в незначительных количествах вызывает паралич дыхания у обитателей водоёма и распространяет резкий запах тухлых яиц.

Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют о высоком уровне органического загрязнения и постепенной деградации экосистемы.

Специалисты подчёркивают: ситуация в Вилково – это тревожный сигнал. Загрязнение угрожает не только живым организмам в водоёме, но и качеству жизни людей, проживающих рядом.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 