В Измаильском районе Одесской области зафиксированы тревожные изменения в составе воды. По данным лабораторных анализов, проведенных Государственной экологической инспекции юго-западного округа, в водоёме города Вилково, установлено критическое ухудшение качества воды.
Основные результаты исследования:
- концентрация растворённого кислорода опустилась ниже 4,0 мгО₂/дм³, что приводит к мору рыбы и других водных организмов;
- выявлено превышение норм по аммонийному азоту, взвешенным веществам и фосфатам;
- зафиксировано наличие сероводорода, который даже в незначительных количествах вызывает паралич дыхания у обитателей водоёма и распространяет резкий запах тухлых яиц.
Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют о высоком уровне органического загрязнения и постепенной деградации экосистемы.
Специалисты подчёркивают: ситуация в Вилково – это тревожный сигнал. Загрязнение угрожает не только живым организмам в водоёме, но и качеству жизни людей, проживающих рядом.