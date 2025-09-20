24 сентября в столице откроется XVI Одесский международный кинофестиваль, который продлится до 4 октября 2025 года. В течение 11 дней зрители смогут увидеть лучшие новинки мирового и украинского кино, громкие премьеры, а также встретиться с известными кинематографистами и принять участие в дискуссиях.

Программа ОМКФ традиционно разнообразна. В нее вошли Европейская и Национальная конкурсные программы, масштабные ретроспективы Вима Вендерса и Карлоса Сауры, специальные показы, а также тематические подборки: «Фокус на Польшу», «Немецкий акцент», «Лучшее из Европы», «Гала-премьеры», «Фестиваль фестивалей» и «Человеческая комедия».

Среди особых секций — Фестиваль украинских кинофестивалей, программы «Искусство травмы», «Одесский акцент», «Семейные ценности: жизнь», «Семейные ценности: дети», «Все создания – большие и малые» и «Дружественные глаза».

Постер фестиваля 2025 года символически отражает состояние Украины – раскаленной, с ранами и трещинами, но сильной и целостной. Центральный образ – Дюк, традиционный символ ОМКФ, дополнен красным сердцем как знаком человечности, стойкости и способности к сопереживанию. Слоган нынешнего фестиваля – «Устойчивость в нашей ДНК».

Источник