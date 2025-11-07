В случае, если россияне критически повредят ключевые ТЭЦ, крупные города Украины частично могут оказаться без отопления на несколько дней или недель.

Об этом говорится в тексте ЭП.

"В случае критического поражения ключевых ТЭЦ часть города может несколько дней или недель оставаться без тепла. Сценарий будет зависеть от масштаба разрушений и погоды. Украинцам стоит уже сейчас подумать о запасном варианте, где они могли бы переждать такой сценарий, если он сбудется", – говорит представитель правительства.

Как объясняет представитель одной из энергокомпаний Киева, обстрелы делают сценарий с авариями на ТЭЦ вполне реальным.

"Удар по крупным источникам тепла – это угроза для ряда районов, но не для всего города", – объясняет ЭП представитель одной из энергетических компаний Киева.

В общем, все будет зависеть от масштабов поражений и оперативного восстановления поврежденных частей ТЭЦ. "С тепловым оборудованием все непросто, но починить его можно немного быстрее, чем тепловые электростанции", – объясняет энергетик.

Кроме того, в крупных городах есть локальные котельные и тепловые пункты. Это небольшие объекты, работающие при больницах, предприятиях, учреждениях социальной сферы. Они не способны заместить крупные ТЭЦ, но могут компенсировать часть потерь.

"Это не спасет полностью город, возможны перебои с теплом в отдельных районах или жилых комплексах, но апокалипсиса, когда все полностью замерзнет, точно не будет", – делится с ЭП прогнозом представитель одной из энергетических компаний.





